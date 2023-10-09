Кадыров поддержал Палестину и предложил ввести в Газу чеченских миротворцев

10 октября 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что готов ввести чеченских миротворцев в сектор Газа Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В случае необходимости чеченские подразделения могут выступить в качестве миротворческих сил в секторе Газа. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его мнению, конфликт вокруг Израиля может перерасти «в нечто большее». Глава Чечни отметил, что поддерживает Палестину. Военный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Группировка ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю, на улицах происходят боестолкновения. МИД страны сообщил, что палестинские боевики нанесли удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата, передает «Национальная служба новостей».

В случае необходимости чеченские подразделения могут выступить в качестве миротворческих сил в секторе Газа. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его мнению, конфликт вокруг Израиля может перерасти «в нечто большее». Глава Чечни отметил, что поддерживает Палестину. Военный конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. Группировка ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю, на улицах происходят боестолкновения. МИД страны сообщил, что палестинские боевики нанесли удар по мечети отца Рамзана Кадырова Ахмата, передает «Национальная служба новостей».