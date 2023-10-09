Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа. Видео

10 октября 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Израиль оставил сектор Газа без воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац. «Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац. Ранее власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей, пишет «Национальная служба новостей».

Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац. «Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац. Ранее власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей, пишет «Национальная служба новостей».