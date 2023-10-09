Израиль оставил сектор Газа без воды
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац.
«Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац.
Ранее власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей, пишет «Национальная служба новостей».
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