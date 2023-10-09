09 октября 2023

Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа. Видео

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, менора, иерусалим, репатриация
Израиль оставил сектор Газа без воды Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац.

«Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац.

Ранее власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей, пишет «Национальная служба новостей».

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Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил израильский министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац. «Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац. Ранее власти Израиля рекомендовали гражданам запастись едой, водой и медикаментами из расчета на пребывание в бомбоубежищах в течение 72 часов. Также власти попросили граждан взять с собой фонарики на батарейках, средства связи, медикаменты, инвентарь для маленьких детей, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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