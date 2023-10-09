09 октября 2023

Российские разработчики ПО не успевают устранять в нем уязвимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». Челябинск, интернет, ии, искусственный интеллект, электроника, компьютер, технологии, моддинг, кибернетика
Разработчики отечественного ПО не укладываются в сроки устранения уязвимостей Фото:

Технические службы российских разработчиков ПО регулярно нарушают требования по срокам устранения уязвимостей в своих программах. Об этом сообщили в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Службы технической поддержки российских вендоров должны реагировать молниеносно на требования заказчиков, но все чаще и чаще возникает ситуация, когда обратной связи по средствам защиты недостаточно. Практика показывает недостаточную эффективность поддержки ПО», — передают «Ведомости» заключение ФСТЭК по обслуживанию отечественного ПО.

Нарушение сроков грозит отзывами сертификатов у российских производителей программ, что, в свою очередь, затруднит поставки госсектору. В среднем для устранения уязвимостей дается срок от 30 до 60 дней. Одна из основных причин несоблюдения регламента заключается в росте спроса на отечественный продукт и загруженностью всех уровней поддержки.

Ранее аппарат Госдумы закупил около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Общая сумма закупки ОС Astra Linux и офисного пакета «Мойофис» составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО в госсекторе происходит в плановом порядке.

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Технические службы российских разработчиков ПО регулярно нарушают требования по срокам устранения уязвимостей в своих программах. Об этом сообщили в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). «Службы технической поддержки российских вендоров должны реагировать молниеносно на требования заказчиков, но все чаще и чаще возникает ситуация, когда обратной связи по средствам защиты недостаточно. Практика показывает недостаточную эффективность поддержки ПО», — передают «Ведомости» заключение ФСТЭК по обслуживанию отечественного ПО. Нарушение сроков грозит отзывами сертификатов у российских производителей программ, что, в свою очередь, затруднит поставки госсектору. В среднем для устранения уязвимостей дается срок от 30 до 60 дней. Одна из основных причин несоблюдения регламента заключается в росте спроса на отечественный продукт и загруженностью всех уровней поддержки. Ранее аппарат Госдумы закупил около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Общая сумма закупки ОС Astra Linux и офисного пакета «Мойофис» составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО в госсекторе происходит в плановом порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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