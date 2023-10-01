01 октября 2023

«Ведомости»: Госдуму переводят на аналоги Windows и Microsoft Office

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Переход на отечественный софт происходит в плановом порядке Фото:

В Госдуме закупили около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Об этом сообщил директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино.

«Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Закуплено ОС Astra Linux и офисный пакет «Мойофис», — передают «Ведомости» информацию от источника.

Общая сумма закупки составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО происходит в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что в России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. Для обычного пользователя преимуществом отечественной ОС будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и большая защищенность от сетевых угроз.

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В Госдуме закупили около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Об этом сообщил директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино. «Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Закуплено ОС Astra Linux и офисный пакет «Мойофис», — передают «Ведомости» информацию от источника. Общая сумма закупки составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО происходит в плановом порядке. Ранее сообщалось, что в России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. Для обычного пользователя преимуществом отечественной ОС будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и большая защищенность от сетевых угроз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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