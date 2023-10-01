«Ведомости»: Госдуму переводят на аналоги Windows и Microsoft Office

В Госдуме закупили около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Об этом сообщил директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино.
«Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Закуплено ОС Astra Linux и офисный пакет «Мойофис», — передают «Ведомости» информацию от источника.
Общая сумма закупки составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО происходит в плановом порядке.
Ранее сообщалось, что в России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. Для обычного пользователя преимуществом отечественной ОС будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и большая защищенность от сетевых угроз.
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