«Ведомости»: Госдуму переводят на аналоги Windows и Microsoft Office

02 октября 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Переход на отечественный софт происходит в плановом порядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме закупили около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Об этом сообщил директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино. «Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Закуплено ОС Astra Linux и офисный пакет «Мойофис», — передают «Ведомости» информацию от источника. Общая сумма закупки составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО происходит в плановом порядке. Ранее сообщалось, что в России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. Для обычного пользователя преимуществом отечественной ОС будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и большая защищенность от сетевых угроз.

В Госдуме закупили около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Об этом сообщил директор поставщика Step Logic Станислав Дарчино. «Аппарат Госдумы приобрел для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Закуплено ОС Astra Linux и офисный пакет «Мойофис», — передают «Ведомости» информацию от источника. Общая сумма закупки составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественное ПО происходит в плановом порядке. Ранее сообщалось, что в России чиновники, силовики и промышленники начинают заменять на своих компьютерах операционную систему Windows на Linux. Для обычного пользователя преимуществом отечественной ОС будет простота установки программ, широкий набор бесплатного софта в «Магазине приложений» и большая защищенность от сетевых угроз.