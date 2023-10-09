Мэрия города ЯНАО подарит жителям ледовый городок за 10,5 млн рублей

10 октября 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Возведение ледовых городков должно быть завершено не позднее 15 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Лабытнанги (ЯНАО) объявили конкурс по поиску подрядчика для возведения ледовых городков на площади Владимира Нака, возле горадминистрации и в поселке Харп. Согласно данным аукциона на портале госзакупок, мэрия готова потратить на обустройство новогодних локаций чуть более 10,5 миллиона рублей. «Объект закупки — выполнение работ по устройству ледового городка в муниципальном образовании городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Первоначальная максимальная стоимость контракта — 10 511 000 рублей. Заказчик — администрация города Лабытнанги. Исполнитель должен обеспечить создание следующих ледовых объектов: площадь В. Нака, пгт. Харп, площадь Мира, Площадь Администрации г. Лабытнанги», — сообщается в документах на портале. Тематика ледового городка — «Сказки А.С. Пушкина». Все объекты и фигуры должны быть оформлены декоративно-художественной подсветкой. На центральной площади будет располагаться новогодняя ель, композиция «Музыканты», «Символ года Дракон», фото-зона в виде трона, шесть фигур, аттракцион «Лабиринт» и три горки. Все композиции будут выполнены изо льда, а горки в комбинации с деревянными элементами. В Харпе установят символ города в виде снежинки. Горок планируется только две, а ледяные фигуры не предусмотрены. Возле администрации установят три ледовые композиции: символ города «Снежинка», герб Лабытнанги и герб ЯНАО. Возведение ледовых городков должно быть завершено не позднее 15 декабря. Ранее власти Губкинского (ЯНАО) разметили контракт на обустройство шести ледовых городков на сумму 21,2 миллиона рублей. Исполнитель должен разработать визуализацию городков, спроектировать, установить ледовые конструкции, содержать их в должном состоянии и затем демонтировать. Согласно документам, все объекты должны появиться не позднее 10 декабря 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Лабытнанги (ЯНАО) объявили конкурс по поиску подрядчика для возведения ледовых городков на площади Владимира Нака, возле горадминистрации и в поселке Харп. Согласно данным аукциона на портале госзакупок, мэрия готова потратить на обустройство новогодних локаций чуть более 10,5 миллиона рублей. «Объект закупки — выполнение работ по устройству ледового городка в муниципальном образовании городской округ город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Первоначальная максимальная стоимость контракта — 10 511 000 рублей. Заказчик — администрация города Лабытнанги. Исполнитель должен обеспечить создание следующих ледовых объектов: площадь В. Нака, пгт. Харп, площадь Мира, Площадь Администрации г. Лабытнанги», — сообщается в документах на портале. Тематика ледового городка — «Сказки А.С. Пушкина». Все объекты и фигуры должны быть оформлены декоративно-художественной подсветкой. На центральной площади будет располагаться новогодняя ель, композиция «Музыканты», «Символ года Дракон», фото-зона в виде трона, шесть фигур, аттракцион «Лабиринт» и три горки. Все композиции будут выполнены изо льда, а горки в комбинации с деревянными элементами. В Харпе установят символ города в виде снежинки. Горок планируется только две, а ледяные фигуры не предусмотрены. Возле администрации установят три ледовые композиции: символ города «Снежинка», герб Лабытнанги и герб ЯНАО. Возведение ледовых городков должно быть завершено не позднее 15 декабря. Ранее власти Губкинского (ЯНАО) разметили контракт на обустройство шести ледовых городков на сумму 21,2 миллиона рублей. Исполнитель должен разработать визуализацию городков, спроектировать, установить ледовые конструкции, содержать их в должном состоянии и затем демонтировать. Согласно документам, все объекты должны появиться не позднее 10 декабря 2023 года.