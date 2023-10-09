Когда с улиц Екатеринбурга уберут самокаты

Самокатный сезон в Екатеринбурге закончится с выпадением первого снега

10 октября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Самокаты останутся на улицах до наступления стабильно морозной погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге самокатный сезон закончится с наступлением настоящих холодов. Самокаты будут доступны до тех пор, пока на улицах не установится стабильно морозная погода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh. «Самокаты Whoosh будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет сохраняться выше нуля градусов. Когда начнутся ночные заморозки и утром будет гололедица или небольшой снег, будем делать паузы», — рассказали в компании. В компании добавили, что осенью на время непогоды самокаты станут недоступными для аренды. Но при потеплении днем возможность аренды будет возвращаться. «Большая часть поездок на наших самокатах по продолжительности около 10-15 минут, от дома до работы или остановки общественного транспорта. Такие поездки комфортны и в условиях уральской осени», — резюмировали в Whoosh. В сервисе «Яндекс Go» также ориентируется на погоду в регионах.

В Екатеринбурге самокатный сезон закончится с наступлением настоящих холодов. Самокаты будут доступны до тех пор, пока на улицах не установится стабильно морозная погода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh. «Самокаты Whoosh будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет сохраняться выше нуля градусов. Когда начнутся ночные заморозки и утром будет гололедица или небольшой снег, будем делать паузы», — рассказали в компании. В компании добавили, что осенью на время непогоды самокаты станут недоступными для аренды. Но при потеплении днем возможность аренды будет возвращаться. «Большая часть поездок на наших самокатах по продолжительности около 10-15 минут, от дома до работы или остановки общественного транспорта. Такие поездки комфортны и в условиях уральской осени», — резюмировали в Whoosh. В сервисе «Яндекс Go» также ориентируется на погоду в регионах.