09 октября 2023

Когда с улиц Екатеринбурга уберут самокаты

Самокатный сезон в Екатеринбурге закончится с выпадением первого снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат, Whoosh
Самокаты останутся на улицах до наступления стабильно морозной погоды Фото:

В Екатеринбурге самокатный сезон закончится с наступлением настоящих холодов. Самокаты будут доступны до тех пор, пока на улицах не установится стабильно морозная погода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh.

«Самокаты Whoosh будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет сохраняться выше нуля градусов. Когда начнутся ночные заморозки и утром будет гололедица или небольшой снег, будем делать паузы», — рассказали в компании.

В компании добавили, что осенью на время непогоды самокаты станут недоступными для аренды. Но при потеплении днем возможность аренды будет возвращаться. «Большая часть поездок на наших самокатах по продолжительности около 10-15 минут, от дома до работы или остановки общественного транспорта. Такие поездки комфортны и в условиях уральской осени», — резюмировали в Whoosh. В сервисе «Яндекс Go» также ориентируется на погоду в регионах.

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В Екатеринбурге самокатный сезон закончится с наступлением настоящих холодов. Самокаты будут доступны до тех пор, пока на улицах не установится стабильно морозная погода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh. «Самокаты Whoosh будут доступны, пока не выпадет снег и днем температура не будет сохраняться выше нуля градусов. Когда начнутся ночные заморозки и утром будет гололедица или небольшой снег, будем делать паузы», — рассказали в компании. В компании добавили, что осенью на время непогоды самокаты станут недоступными для аренды. Но при потеплении днем возможность аренды будет возвращаться. «Большая часть поездок на наших самокатах по продолжительности около 10-15 минут, от дома до работы или остановки общественного транспорта. Такие поездки комфортны и в условиях уральской осени», — резюмировали в Whoosh. В сервисе «Яндекс Go» также ориентируется на погоду в регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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