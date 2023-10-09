09 октября 2023

Пенсионерка покончила с собой в новом парке Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Сотрудники СКР разбираются в произошедшем Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) на территории парка «Притяжение» нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она покончила с собой.

«Труп обнаружили в лесном массиве парка. К тому времени женщина уже не подавала признаков жизни. Характер травм говорит, что она покончила жизнь самоубийством», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщине на момент смерти было 64 года. В настоящее время проводится проверка.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

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В Магнитогорске (Челябинская область) на территории парка «Притяжение» нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она покончила с собой. «Труп обнаружили в лесном массиве парка. К тому времени женщина уже не подавала признаков жизни. Характер травм говорит, что она покончила жизнь самоубийством», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине на момент смерти было 64 года. В настоящее время проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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