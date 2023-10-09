Пенсионерка покончила с собой в новом парке Магнитогорска

10 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Сотрудники СКР разбираются в произошедшем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) на территории парка «Притяжение» нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она покончила с собой. «Труп обнаружили в лесном массиве парка. К тому времени женщина уже не подавала признаков жизни. Характер травм говорит, что она покончила жизнь самоубийством», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине на момент смерти было 64 года. В настоящее время проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

В Магнитогорске (Челябинская область) на территории парка «Притяжение» нашли труп пенсионерки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она покончила с собой. «Труп обнаружили в лесном массиве парка. К тому времени женщина уже не подавала признаков жизни. Характер травм говорит, что она покончила жизнь самоубийством», — рассказал источник. По данным URA.RU, женщине на момент смерти было 64 года. В настоящее время проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.