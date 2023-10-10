Российским кофейням разрешат снизить качество кофе

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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, кофе, мечтатели ресторан
В РФ рискует снизиться качество кофе из-за нестабильного курса валют Фото:

В России кофейни могут снизить требования к качеству кофе из-за нестабильного курса валют и роста цен. Такое предположение сделал менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.

«Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе», — сказал Сергей Рыбенко агентству «Прайм». По словам генерального управляющего TanukiFamily Аллы Бондаренко, за 2023 год выросли закупочные цены на кофе.

Ранее сообщалось, что рост цен на кофе в 2023 году составил 15%. Однако директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов сказал, что стоимость кофейной продукции на мировой бирже в ближайшее время окажется минимальным, напоминает телеканал 360.

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В России кофейни могут снизить требования к качеству кофе из-за нестабильного курса валют и роста цен. Такое предположение сделал менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко. «Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе», — сказал Сергей Рыбенко агентству «Прайм». По словам генерального управляющего TanukiFamily Аллы Бондаренко, за 2023 год выросли закупочные цены на кофе. Ранее сообщалось, что рост цен на кофе в 2023 году составил 15%. Однако директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов сказал, что стоимость кофейной продукции на мировой бирже в ближайшее время окажется минимальным, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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