Российским кофейням разрешат снизить качество кофе

В России кофейни могут снизить требования к качеству кофе из-за нестабильного курса валют и роста цен. Такое предположение сделал менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.
«Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе», — сказал Сергей Рыбенко агентству «Прайм». По словам генерального управляющего TanukiFamily Аллы Бондаренко, за 2023 год выросли закупочные цены на кофе.
Ранее сообщалось, что рост цен на кофе в 2023 году составил 15%. Однако директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов сказал, что стоимость кофейной продукции на мировой бирже в ближайшее время окажется минимальным, напоминает телеканал 360.
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