В пермской больнице лифт с пациентами упал в шахту

10 октября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

После падения двери лифта оказались заблокированы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, которая находится в Перми на ул. Лобачевского, рухнул лифт. Когда он провалился в шахту, там были пациенты. «В больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт вместе с пациентами упал в шахту с четвертого этажа. Люди получили ушибы, у некоторых в результате падения начались панические атаки», — пишет 59.RU со ссылкой на свою читательницу. По словам женщины, двери лифта не могли вскрыть более получаса. Персонал больницы не смог помочь заблокированным в лифте людям. В результате им пришлось вызывать спасателей. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

В больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, которая находится в Перми на ул. Лобачевского, рухнул лифт. Когда он провалился в шахту, там были пациенты. «В больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт вместе с пациентами упал в шахту с четвертого этажа. Люди получили ушибы, у некоторых в результате падения начались панические атаки», — пишет 59.RU со ссылкой на свою читательницу. По словам женщины, двери лифта не могли вскрыть более получаса. Персонал больницы не смог помочь заблокированным в лифте людям. В результате им пришлось вызывать спасателей. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.