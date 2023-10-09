В пермской больнице лифт с пациентами упал в шахту

В больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, которая находится в Перми на ул. Лобачевского, рухнул лифт. Когда он провалился в шахту, там были пациенты.
«В больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт вместе с пациентами упал в шахту с четвертого этажа. Люди получили ушибы, у некоторых в результате падения начались панические атаки», — пишет 59.RU со ссылкой на свою читательницу. По словам женщины, двери лифта не могли вскрыть более получаса.
Персонал больницы не смог помочь заблокированным в лифте людям. В результате им пришлось вызывать спасателей. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
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