09 октября 2023

В пермской больнице лифт с пациентами упал в шахту

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лифт, кнопки лифта
После падения двери лифта оказались заблокированы Фото:

В больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, которая находится в Перми на ул. Лобачевского, рухнул лифт. Когда он провалился в шахту, там были пациенты.

«В больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт вместе с пациентами упал в шахту с четвертого этажа. Люди получили ушибы, у некоторых в результате падения начались панические атаки», — пишет 59.RU со ссылкой на свою читательницу. По словам женщины, двери лифта не могли вскрыть более получаса.

Персонал больницы не смог помочь заблокированным в лифте людям. В результате им пришлось вызывать спасателей. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

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В больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, которая находится в Перми на ул. Лобачевского, рухнул лифт. Когда он провалился в шахту, там были пациенты. «В больнице по ул. Лобачевского, 26 лифт вместе с пациентами упал в шахту с четвертого этажа. Люди получили ушибы, у некоторых в результате падения начались панические атаки», — пишет 59.RU со ссылкой на свою читательницу. По словам женщины, двери лифта не могли вскрыть более получаса. Персонал больницы не смог помочь заблокированным в лифте людям. В результате им пришлось вызывать спасателей. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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