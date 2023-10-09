Мужа судьи из Тюменской области пытались привлечь к уголовной ответственности

Мужу судьи из Тюменской области удалось избежать суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруг мирового судьи Натальи Фатеевой привлекался к уголовной ответственности за некий конфликт, который произошел у него во время работы на вахте. Об этом из Тюменской областной думы сообщает корреспондент URA.RU Глеб Хорин. 10 октября в региональном парламенте состоялось заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, в рамках которого прошла процедура согласования кандидатов в мировые судьи.

«Вопросы по поводу судимости супруга Фатеевой начал задавать депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. Он спросил, за что мужчина привлекался к уголовной ответственности. Фатеева ответила ему, что у ее мужа произошел конфликт во время работы на вахте», — сообщил журналист URA.RU.

Он добавил, что уголовное преследование в отношении супруга Фатеевой было прекращено. Об этом судья заявила во время заседания. «В справке значится, что привлекался к уголовной ответственности, но дело прекращено. Статья 26 УПК РФ — изменение обстановки. На тот момент, она уже исключалась из уголовного кодекса. Повестки в суд он не получал, административные протоколы по данному факту в отношении него также не были составлены», — заявила Фатеева во время заседания комитета.

По результатам заседания, депутаты Тюменской областной рекомендовали назначить Наталью Фатееву на должность мирового судьи судебного участка №4 Тобольского судебного района. На должность судьи судебного участка №3 Тобольского судебного района была одобрена кандидатура Екатерины Симоновой.