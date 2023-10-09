Директор департамента строительства ХМАО заявил о дефиците кадров в энергетике

Директор депстроя считает, что в ХМАО нужно создать условия для привлечения кадров в энергетику Фото: Константин Щербина © URA.RU

Директор департамента строительства, ЖКХ и энергетики ХМАО Матвей Каров заявил о дефиците кадров в энергетике. Существование проблемы он подтвердил в интервью журналистам на открытии конкурса профмастерства среди электромонтеров УрФО.

«Насколько мне известно, в энергетической отрасли ХМАО существует дефицит кадров. Поэтому очень важно создавать в регионе такие условия, чтобы специалисты хотели сюда ехать работать, расти и развиваться», — сказал Каров.

Конкурс профмастерства электромонтеров, который в настоящее время проходит в Нижневартовске, директор депстроя назвал одним из способов популяризации профессии и привлечения кадров в отрасль. «Раньше каждый мальчишка мечтал стать космонавтом. Сегодня наша задача сделать так, чтобы молодые люди хотели стать энергетиками», — поделился Каров.

Ранее URA.RU писало, что Матвей Каров пришел в правительство ХМАО с поста генерального директора АО «ЮРЭСК». Летом он возглавил Совет директоров энергетической компании.