В ХМАО новый директор депстроя запланировал переезд подчиненных. Инсайд

03 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Чиновников депстроя и ЖКХ объединят под одной крышей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО новый директор департамента строительства и ЖКХ Матвей Каров решил начать работу с переезда. По словам источника URA.RU, он планирует объединить в одном офисе подчиненных, которые оставались в разных офисах даже после слияния депстроя и департамента ЖКХ в 2022 году в одно структурное подразделение — в свое время этого не сделал его предшественник Григорий Невоструев и в итоге был уволен. «Новый директор депстроя ХМАО Каров решил начать работу с переезда в другой офис. Его предшественник Невоструев был отправлен в отставку за неэффективную работу департамента строительства и ЖКХ после слияния ведомств в 2022 году. Как оказалось, многие чиновники вообще не знакомы друг с другом и даже работают в разных зданиях. Каров учел предыдущий опыт и решил устроить переезд, чтобы всего его подчиненные находились под одной крышей», — рассказал инсайдер. Другой источник URA.RU, близкий к депстрою, подтвердил планы по переезду. «Пока еще никаких согласований не было, но идея такая есть. Неудобно, когда сотрудники одного департамента находятся в разных зданиях, достаточно удаленных друг от друга. Поэтому Каров и решил собрать всех в здании бывшего департамента ЖКХ», — уточнил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в депсвязей Югры. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, которые устроили Каров и новый начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев после вступления в должности. В отставку планируют отправить топ-менеджмент подведомственных управлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО новый директор департамента строительства и ЖКХ Матвей Каров решил начать работу с переезда. По словам источника URA.RU, он планирует объединить в одном офисе подчиненных, которые оставались в разных офисах даже после слияния депстроя и департамента ЖКХ в 2022 году в одно структурное подразделение — в свое время этого не сделал его предшественник Григорий Невоструев и в итоге был уволен. «Новый директор депстроя ХМАО Каров решил начать работу с переезда в другой офис. Его предшественник Невоструев был отправлен в отставку за неэффективную работу департамента строительства и ЖКХ после слияния ведомств в 2022 году. Как оказалось, многие чиновники вообще не знакомы друг с другом и даже работают в разных зданиях. Каров учел предыдущий опыт и решил устроить переезд, чтобы всего его подчиненные находились под одной крышей», — рассказал инсайдер. Другой источник URA.RU, близкий к депстрою, подтвердил планы по переезду. «Пока еще никаких согласований не было, но идея такая есть. Неудобно, когда сотрудники одного департамента находятся в разных зданиях, достаточно удаленных друг от друга. Поэтому Каров и решил собрать всех в здании бывшего департамента ЖКХ», — уточнил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU направил запрос в депсвязей Югры. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о кадровых зачистках, которые устроили Каров и новый начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Александр Лебедев после вступления в должности. В отставку планируют отправить топ-менеджмент подведомственных управлений.