В Бакале Саткинского района (Челябинская область) 10 октября губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии моста, который много лет ждали местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Бакале Текслер начал с официального открытия нового путепровода, соединяющего две части города: верхнюю и нижнюю. Благодаря главе региона эта проблема решена. Губернатор вместе с жителями прошелся по мосту», — уточнили в пресс-службе.
Как отметили в администрации, строительство длилось почти три года с августа 2021 года. Работы выполняла крупная мостостроительная компания АО «Уралмостострой».
В марте 2021 года Текслер пообещал жителям Бакала помочь с возведением моста. Он распорядился, чтобы миндортранс региона нашел подрядчика и без промедлений начал стройку. Путепровода ждали с 2008 года, когда старый мост разобрали и работы остановились.
Губернатор Текслер Алексей Текслер прошелся с жителями по новому мосту
В Бакале Саткинского района (Челябинская область) 10 октября губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии моста, который много лет ждали местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В Бакале Текслер начал с официального открытия нового путепровода, соединяющего две части города: верхнюю и нижнюю. Благодаря главе региона эта проблема решена. Губернатор вместе с жителями прошелся по мосту», — уточнили в пресс-службе. Как отметили в администрации, строительство длилось почти три года с августа 2021 года. Работы выполняла крупная мостостроительная компания АО «Уралмостострой». В марте 2021 года Текслер пообещал жителям Бакала помочь с возведением моста. Он распорядился, чтобы миндортранс региона нашел подрядчика и без промедлений начал стройку. Путепровода ждали с 2008 года, когда старый мост разобрали и работы остановились.