09 октября 2023

Челябинский губернатор Текслер открыл новый мост в Бакале. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Советский район. Челябинск, мостострой, строительство моста, ленинский мост
Новый путепровод соединил верхнюю и нижнюю части Бакала Фото:

В Бакале Саткинского района (Челябинская область) 10 октября губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии моста, который много лет ждали местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В Бакале Текслер начал с официального открытия нового путепровода, соединяющего две части города: верхнюю и нижнюю. Благодаря главе региона эта проблема решена. Губернатор вместе с жителями прошелся по мосту», — уточнили в пресс-службе.

Как отметили в администрации, строительство длилось почти три года с августа 2021 года. Работы выполняла крупная мостостроительная компания АО «Уралмостострой».

В марте 2021 года Текслер пообещал жителям Бакала помочь с возведением моста. Он распорядился, чтобы миндортранс региона нашел подрядчика и без промедлений начал стройку. Путепровода ждали с 2008 года, когда старый мост разобрали и работы остановились.

Губернатор Текслер Алексей Текслер прошелся с жителями по новому мосту
Губернатор Текслер Алексей Текслер прошелся с жителями по новому мосту
Фото:
Жители Бакала ждали новый путепровод около 16 лет
Жители Бакала ждали новый путепровод около 16 лет
Фото:

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В Бакале Саткинского района (Челябинская область) 10 октября губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии моста, который много лет ждали местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В Бакале Текслер начал с официального открытия нового путепровода, соединяющего две части города: верхнюю и нижнюю. Благодаря главе региона эта проблема решена. Губернатор вместе с жителями прошелся по мосту», — уточнили в пресс-службе. Как отметили в администрации, строительство длилось почти три года с августа 2021 года. Работы выполняла крупная мостостроительная компания АО «Уралмостострой». В марте 2021 года Текслер пообещал жителям Бакала помочь с возведением моста. Он распорядился, чтобы миндортранс региона нашел подрядчика и без промедлений начал стройку. Путепровода ждали с 2008 года, когда старый мост разобрали и работы остановились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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