Челябинский губернатор Текслер открыл новый мост в Бакале. Фото, видео

10 октября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Новый путепровод соединил верхнюю и нижнюю части Бакала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Бакале Саткинского района (Челябинская область) 10 октября губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии моста, который много лет ждали местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В Бакале Текслер начал с официального открытия нового путепровода, соединяющего две части города: верхнюю и нижнюю. Благодаря главе региона эта проблема решена. Губернатор вместе с жителями прошелся по мосту», — уточнили в пресс-службе. Как отметили в администрации, строительство длилось почти три года с августа 2021 года. Работы выполняла крупная мостостроительная компания АО «Уралмостострой». В марте 2021 года Текслер пообещал жителям Бакала помочь с возведением моста. Он распорядился, чтобы миндортранс региона нашел подрядчика и без промедлений начал стройку. Путепровода ждали с 2008 года, когда старый мост разобрали и работы остановились. Губернатор Текслер Алексей Текслер прошелся с жителями по новому мосту Фото: telegram-канал «Саткинский рабочий», https://t.me/satrab74 Жители Бакала ждали новый путепровод около 16 лет Фото: telegram-канал «Саткинский рабочий», https://t.me/satrab74

В Бакале Саткинского района (Челябинская область) 10 октября губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном открытии моста, который много лет ждали местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В Бакале Текслер начал с официального открытия нового путепровода, соединяющего две части города: верхнюю и нижнюю. Благодаря главе региона эта проблема решена. Губернатор вместе с жителями прошелся по мосту», — уточнили в пресс-службе. Как отметили в администрации, строительство длилось почти три года с августа 2021 года. Работы выполняла крупная мостостроительная компания АО «Уралмостострой». В марте 2021 года Текслер пообещал жителям Бакала помочь с возведением моста. Он распорядился, чтобы миндортранс региона нашел подрядчика и без промедлений начал стройку. Путепровода ждали с 2008 года, когда старый мост разобрали и работы остановились.