В минздраве рассказали подробности падения лифта в пермской больнице

Во время падения лифта в шахту в пермской больнице там находилось 14 человек

10 октября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Во время падения в лифте были пациенты и сотрудники больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU В момент падения лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых там находилось 14 человек. подробности о ЧП, которое произошло утром 10 октября, URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Во время инцидента в лифте находились 14 человек: 12 пациентов, лифтер и санитарка. По уточненным данным, 3 человека (2 пациента и лифтер) будут переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные пассажиры лифта не пострадали», — пояснили в министерстве. В ведомстве отмечают, что всех пассажиров лифта оперативно достали сотрудники медучреждения. В министерстве здравоохранения региона заявили, что будет проведено тщательное расследование происшествия. На данный момент известно, что лифт проходил все необходимые освидетельствования, действует договор на его техническоге обслуживание. «В настоящее время лифт исправлен, его тросы целы. В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники», — рассказали в минздраве.

В момент падения лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых там находилось 14 человек. подробности о ЧП, которое произошло утром 10 октября, URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Во время инцидента в лифте находились 14 человек: 12 пациентов, лифтер и санитарка. По уточненным данным, 3 человека (2 пациента и лифтер) будут переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами. Остальные пассажиры лифта не пострадали», — пояснили в министерстве. В ведомстве отмечают, что всех пассажиров лифта оперативно достали сотрудники медучреждения. В министерстве здравоохранения региона заявили, что будет проведено тщательное расследование происшествия. На данный момент известно, что лифт проходил все необходимые освидетельствования, действует договор на его техническоге обслуживание. «В настоящее время лифт исправлен, его тросы целы. В ходе инцидента он не срывался, а благодаря сработавшей защите опустился на отбойники», — рассказали в минздраве.