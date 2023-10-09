Руководителю фракции КПРФ гордумы Тюмени грозит исключение из партии

10 октября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

В КПРФ обсуждают вопрос о несоблюдении устава партии избранным депутатом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 10 октября на заседании бюро Тюменского областного отделения КПРФ его руководитель Тамара Казанцева подняла вопрос о нарушении устава депутатом Сергеем Пыхаловым. Он был избран по списку КПРФ в гордуму Тюмени и не выполнил решение о приеме на работу помощником партийного активиста. Пыхалову грозит исключение из рядов на пленуме областного отделения. Об этом URA.RU сообщила Тамара Казанцева. «Мы создали комиссию по рассмотрению персонального дела Пыхалова. Пленум решит исключать его или нет, не я одна буду решать. По уставу можем исключить из партии. В Хабаровске в 2021 году так исключили двух депутатов фракции КПРФ, которые не выполнили подобное постановление», — рассказала Тамара Казанцева. Она напомнила, что ранее в партии было принято решение о поощрении кандидатов в депутаты от КПРФ, которые не прошли по одномандатным округам. Их кандидатуры должны были утвердить своими помощниками избранные в думу депутаты. На вопросы корреспондента URA.RU о ситуации с персональным делом руководитель фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов отвечать отказался. Фракция КПРФ в составе двух депутатов была зарегистрирована 9 октября.

10 октября на заседании бюро Тюменского областного отделения КПРФ его руководитель Тамара Казанцева подняла вопрос о нарушении устава депутатом Сергеем Пыхаловым. Он был избран по списку КПРФ в гордуму Тюмени и не выполнил решение о приеме на работу помощником партийного активиста. Пыхалову грозит исключение из рядов на пленуме областного отделения. Об этом URA.RU сообщила Тамара Казанцева. «Мы создали комиссию по рассмотрению персонального дела Пыхалова. Пленум решит исключать его или нет, не я одна буду решать. По уставу можем исключить из партии. В Хабаровске в 2021 году так исключили двух депутатов фракции КПРФ, которые не выполнили подобное постановление», — рассказала Тамара Казанцева. Она напомнила, что ранее в партии было принято решение о поощрении кандидатов в депутаты от КПРФ, которые не прошли по одномандатным округам. Их кандидатуры должны были утвердить своими помощниками избранные в думу депутаты. На вопросы корреспондента URA.RU о ситуации с персональным делом руководитель фракции КПРФ в гордуме Тюмени Сергей Пыхалов отвечать отказался. Фракция КПРФ в составе двух депутатов была зарегистрирована 9 октября.