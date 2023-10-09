Прокуратура выяснит причины очередей на границе Челябинской области с Казахстаном

Прокуратура выяснит причины очередей на пункте пропуска на границе с Казахстаном

10 октября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Водители теряют время на пункте пропуска для прохождения таможенного контроля Фото: Анна Майорова © URA.RU Уральская транспортная прокуратура займется проверкой причины образования пробки на границе с Казахстаном в Троицком районе Челябинской области. Об этом 10 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства «Уральской транспортной прокуратурой мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация об очередях из большегрузов на пункте пропуска Бугристое в Челябинской области. В настоящее время указанные в публикации СМИ сведения изучаются транспортной прокуратурой, по результатам которой будет дана соответствующая оценка», — сообщили в пресс-службе. Пробка из грузовиков длиной около километра образовалась перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе еще в сентябре. Одной из вероятных причин в СМИ называлась система бесплатной электронной очереди, свободные места в которой якобы продают третьи лица.

Уральская транспортная прокуратура займется проверкой причины образования пробки на границе с Казахстаном в Троицком районе Челябинской области. Об этом 10 октября сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства «Уральской транспортной прокуратурой мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация об очередях из большегрузов на пункте пропуска Бугристое в Челябинской области. В настоящее время указанные в публикации СМИ сведения изучаются транспортной прокуратурой, по результатам которой будет дана соответствующая оценка», — сообщили в пресс-службе. Пробка из грузовиков длиной около километра образовалась перед пунктом пропуска «Бугристое» в Троицком районе еще в сентябре. Одной из вероятных причин в СМИ называлась система бесплатной электронной очереди, свободные места в которой якобы продают третьи лица.