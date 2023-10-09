В Нижнем Тагиле людей эвакуировали из ТЦ из-за сообщения о минировании

10 октября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Из ТЦ эвакуировали более тысячи человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле 15-летний первокурсник сообщил о минировании торгового центра DEPO. Из-за этого посетители и персонал ТЦ были экстренно эвакуированы. Однако сообщение оказалось ложным, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». «Из ТРЦ были эвакуированы порядка одной тысячи человек. После тщательной проверки предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, не обнаружено. 15-летний первокурсник сообщил о минировании, используя чужую сим-карту», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Вместе с полицейскими проверку вели сотрудники ФСБ. Подросток признался силовикам, что решил пошутить, когда узнал, что его друг забыл коробку с вещами в ТЦ. Против первокурсника заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. «Несовершеннолетний будет поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних по месту жительства. Также он находится под подпиской о невыезде», — добавили силовики.

В Нижнем Тагиле 15-летний первокурсник сообщил о минировании торгового центра DEPO. Из-за этого посетители и персонал ТЦ были экстренно эвакуированы. Однако сообщение оказалось ложным, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». «Из ТРЦ были эвакуированы порядка одной тысячи человек. После тщательной проверки предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, не обнаружено. 15-летний первокурсник сообщил о минировании, используя чужую сим-карту», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Вместе с полицейскими проверку вели сотрудники ФСБ. Подросток признался силовикам, что решил пошутить, когда узнал, что его друг забыл коробку с вещами в ТЦ. Против первокурсника заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. «Несовершеннолетний будет поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних по месту жительства. Также он находится под подпиской о невыезде», — добавили силовики.