В Екатеринбурге появилась новая улица. Карта

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила

10 октября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Улица появилась в Верх-Исетском районе Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Соответствующее постановление разместили на сайте мэрии Екатеринбурга. «Постановляю. Изменить наименование улично-дорожной сети „Километр Московский тракт 8“ на „Улица Архангела Михаила“», — следует из постановления. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возведут девятый район. Он будет располагаться в границах улиц Новосибирская, Лучистая, ЕКАД и Полевской тракт и получит название «Горнощитский». Карта: Дитер Груздев © URA.RU

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Соответствующее постановление разместили на сайте мэрии Екатеринбурга. «Постановляю. Изменить наименование улично-дорожной сети „Километр Московский тракт 8“ на „Улица Архангела Михаила“», — следует из постановления. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возведут девятый район. Он будет располагаться в границах улиц Новосибирская, Лучистая, ЕКАД и Полевской тракт и получит название «Горнощитский».