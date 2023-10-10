Улица появилась в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Соответствующее постановление разместили на сайте мэрии Екатеринбурга.
«Постановляю. Изменить наименование улично-дорожной сети „Километр Московский тракт 8“ на „Улица Архангела Михаила“», — следует из постановления.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возведут девятый район. Он будет располагаться в границах улиц Новосибирская, Лучистая, ЕКАД и Полевской тракт и получит название «Горнощитский».
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