В Екатеринбурге появилась новая улица. Карта

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица Архангела Михаила
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Улица появилась в Верх-Исетском районе Екатеринбурга Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Соответствующее постановление разместили на сайте мэрии Екатеринбурга.

«Постановляю. Изменить наименование улично-дорожной сети „Километр Московский тракт 8“ на „Улица Архангела Михаила“», — следует из постановления.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возведут девятый район. Он будет располагаться в границах улиц Новосибирская, Лучистая, ЕКАД и Полевской тракт и получит название «Горнощитский».

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Соответствующее постановление разместили на сайте мэрии Екатеринбурга. «Постановляю. Изменить наименование улично-дорожной сети „Километр Московский тракт 8“ на „Улица Архангела Михаила“», — следует из постановления. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге возведут девятый район. Он будет располагаться в границах улиц Новосибирская, Лучистая, ЕКАД и Полевской тракт и получит название «Горнощитский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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