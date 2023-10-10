Рыбаки возмутились из-за отсутствия должной маркировки арендованного озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Кысыкуль под Миассом (Челябинская область) рыбаки отказались покидать арендованный водоем. Представителю охраны они задали вопрос об отсутствии должной маркировки с ограничениями. Об инциденте рыбак рассказал URA.RU.

«Если стоит буй, он должен быть отмечен GPS-меткой, должна быть маркировка. Покажите удостоверение. Я в свободное время отдыхаю. Вы ко мне подъехали, хотите лодку протаранить. Водная гладь у нас разрешена: она не в аренде, ни в частной собственности», — сказал рыбак на видео, появившимся в распоряжении редакции.

Сотрудник охраны на это заявил, что водоем частично находится в аренде. Согласно реестру Нижнеобского теруправления Федерального агентства по рыболовству, объект находится в аренде с апреля 2022 года до весны 2047 года. Арендованная площадь составляет 300 га.

Как рыбак пояснил URA.RU, проблемы с доступом на водоем наблюдаются на протяжении последних пяти лет. Ранее арендатор пытался ограничить проход к озеру установкой металлической проволоки, но по требованию надзорных органов вынужден был е убрать. Рыбак считает, что водная гладь водоема является общедоступной, а в случае ведения хоздеятельности на озере должны быть установлены садки, где посторонние ловить не имеют права. Однако, по утверждению собеседника URA.RU, этого ничего нет.

Представители арендатора, компании «Русская стратегия», получить оперативный комментарий не удалось, отправлен запрос. В отделе рыбнадзора по Челябинской области сослались на пятую главу приказа Минсельхоза РФ от 30 октября 2020 года, определившего права рыбаков-любителей. Адвокат Михаил Васильев URA.RU отметил, что правоотношения устанавливаются, исходя из вида разрешенного использования, который определяет договор аренды. Цели могут быть рекреационные для отдыха или рыбохозяйственные.