09 октября 2023

Питерский режиссер представит в Перми музыкальную драму по «Войне и миру»

Пермский ТЮЗ поставит музыкальную драму Натальи Индейкиной по «Войне и миру»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старые здания Перми., тюз, город пермь
ТЮЗ готовит премьеру о Наташе Ростовой Фото:

Пермский ТЮЗ в середине октября проставит премьеру — музыкальную драму «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Режиссером спектакля выступила Наталья Индейкина из Санкт-Петербурга, известная широкому зрителю как актриса, снимавшаяся в сериалах и кино. В поставке по роману Льва Толстого она выдвигает на первый план Наташу Ростову и ее становление, рассказали в ТЮЗе.

«Главный акцент сделан на истории Наташи Ростовой, на ее духовном становлении и росте. Исходным событием спектакля становится первый бал Наташи, когда еще совсем юная графиня впервые попадает в высокое светское общество. Именно с этого момента ее судьба стремительно меняется», — говорится в афише на сайте театра.

При этом другие сюжетные линии романа также будут раскрыты зрителю. Сцены войны тоже будут присутствовать в спектакле. Индейкина стала не только режиссером постановки, но и написала либретто. Ее соавторами по спектаклю стали также петербуржцы: музыку сочинил Владимир Баскин, а стихи — Эдуард Гайдай.

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Пермский ТЮЗ в середине октября проставит премьеру — музыкальную драму «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Режиссером спектакля выступила Наталья Индейкина из Санкт-Петербурга, известная широкому зрителю как актриса, снимавшаяся в сериалах и кино. В поставке по роману Льва Толстого она выдвигает на первый план Наташу Ростову и ее становление, рассказали в ТЮЗе. «Главный акцент сделан на истории Наташи Ростовой, на ее духовном становлении и росте. Исходным событием спектакля становится первый бал Наташи, когда еще совсем юная графиня впервые попадает в высокое светское общество. Именно с этого момента ее судьба стремительно меняется», — говорится в афише на сайте театра. При этом другие сюжетные линии романа также будут раскрыты зрителю. Сцены войны тоже будут присутствовать в спектакле. Индейкина стала не только режиссером постановки, но и написала либретто. Ее соавторами по спектаклю стали также петербуржцы: музыку сочинил Владимир Баскин, а стихи — Эдуард Гайдай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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