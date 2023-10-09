Питерский режиссер представит в Перми музыкальную драму по «Войне и миру»

Пермский ТЮЗ поставит музыкальную драму Натальи Индейкиной по «Войне и миру»

10 октября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

ТЮЗ готовит премьеру о Наташе Ростовой Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермский ТЮЗ в середине октября проставит премьеру — музыкальную драму «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Режиссером спектакля выступила Наталья Индейкина из Санкт-Петербурга, известная широкому зрителю как актриса, снимавшаяся в сериалах и кино. В поставке по роману Льва Толстого она выдвигает на первый план Наташу Ростову и ее становление, рассказали в ТЮЗе. «Главный акцент сделан на истории Наташи Ростовой, на ее духовном становлении и росте. Исходным событием спектакля становится первый бал Наташи, когда еще совсем юная графиня впервые попадает в высокое светское общество. Именно с этого момента ее судьба стремительно меняется», — говорится в афише на сайте театра. При этом другие сюжетные линии романа также будут раскрыты зрителю. Сцены войны тоже будут присутствовать в спектакле. Индейкина стала не только режиссером постановки, но и написала либретто. Ее соавторами по спектаклю стали также петербуржцы: музыку сочинил Владимир Баскин, а стихи — Эдуард Гайдай.

Пермский ТЮЗ в середине октября проставит премьеру — музыкальную драму «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+). Режиссером спектакля выступила Наталья Индейкина из Санкт-Петербурга, известная широкому зрителю как актриса, снимавшаяся в сериалах и кино. В поставке по роману Льва Толстого она выдвигает на первый план Наташу Ростову и ее становление, рассказали в ТЮЗе. «Главный акцент сделан на истории Наташи Ростовой, на ее духовном становлении и росте. Исходным событием спектакля становится первый бал Наташи, когда еще совсем юная графиня впервые попадает в высокое светское общество. Именно с этого момента ее судьба стремительно меняется», — говорится в афише на сайте театра. При этом другие сюжетные линии романа также будут раскрыты зрителю. Сцены войны тоже будут присутствовать в спектакле. Индейкина стала не только режиссером постановки, но и написала либретто. Ее соавторами по спектаклю стали также петербуржцы: музыку сочинил Владимир Баскин, а стихи — Эдуард Гайдай.