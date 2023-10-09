Тюменское правительство взяло под контроль общественных наблюдателей

Тюменское правительство будет контролировать общественных наблюдателей на выборах. Теперь деятельность общественников будет оплачиваться регионом. Соответствующую поправку поддержали депутаты Тюменской областной думы на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению
«Предлагается проголосовать за такое решение комитета. Рекомендую депутатом Тюменской областной думы принять в первом чтении проект закона Тюменской области и рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении», — заявила председатель комитета Ирина Соколова. Депутаты поддержали предложение.
Вопросы возникли к поправке возникли у лидера тюменской «Справедливой России» Владимира Пискайкина. «Если мы этот вопрос передаем правительству нашему, тогда, получается, общественная палата попадает в зависимость? Если ее расходы финансируют. Вы определитесь, вы общественная палата или на довольствие правительства существуете?», — высказался справедливоросс.
Ранее общественные наблюдатели содержались за счет организаций, отправляющих их на выборы. Теперь их обучение и поездки будет оплачивать областное правительство. По данным председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева статья расходов составит порядка 500 тысяч рублей в год.
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