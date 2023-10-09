Тюменское правительство взяло под контроль общественных наблюдателей

10 октября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Депутаты Тюменской облдумы поддержали Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменское правительство будет контролировать общественных наблюдателей на выборах. Теперь деятельность общественников будет оплачиваться регионом. Соответствующую поправку поддержали депутаты Тюменской областной думы на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению «Предлагается проголосовать за такое решение комитета. Рекомендую депутатом Тюменской областной думы принять в первом чтении проект закона Тюменской области и рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении», — заявила председатель комитета Ирина Соколова. Депутаты поддержали предложение. Вопросы возникли к поправке возникли у лидера тюменской «Справедливой России» Владимира Пискайкина. «Если мы этот вопрос передаем правительству нашему, тогда, получается, общественная палата попадает в зависимость? Если ее расходы финансируют. Вы определитесь, вы общественная палата или на довольствие правительства существуете?», — высказался справедливоросс. Ранее общественные наблюдатели содержались за счет организаций, отправляющих их на выборы. Теперь их обучение и поездки будет оплачивать областное правительство. По данным председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева статья расходов составит порядка 500 тысяч рублей в год.

Тюменское правительство будет контролировать общественных наблюдателей на выборах. Теперь деятельность общественников будет оплачиваться регионом. Соответствующую поправку поддержали депутаты Тюменской областной думы на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению «Предлагается проголосовать за такое решение комитета. Рекомендую депутатом Тюменской областной думы принять в первом чтении проект закона Тюменской области и рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении», — заявила председатель комитета Ирина Соколова. Депутаты поддержали предложение. Вопросы возникли к поправке возникли у лидера тюменской «Справедливой России» Владимира Пискайкина. «Если мы этот вопрос передаем правительству нашему, тогда, получается, общественная палата попадает в зависимость? Если ее расходы финансируют. Вы определитесь, вы общественная палата или на довольствие правительства существуете?», — высказался справедливоросс. Ранее общественные наблюдатели содержались за счет организаций, отправляющих их на выборы. Теперь их обучение и поездки будет оплачивать областное правительство. По данным председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева статья расходов составит порядка 500 тысяч рублей в год.