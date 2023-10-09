09 октября 2023

Тюменское правительство взяло под контроль общественных наблюдателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, обсуждение, правительство, дума, заксобрание, дискуссия, депутаты
Депутаты Тюменской облдумы поддержали Фото:

Тюменское правительство будет контролировать общественных наблюдателей на выборах. Теперь деятельность общественников будет оплачиваться регионом. Соответствующую поправку поддержали депутаты Тюменской областной думы на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению

«Предлагается проголосовать за такое решение комитета. Рекомендую депутатом Тюменской областной думы принять в первом чтении проект закона Тюменской области и рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении», — заявила председатель комитета Ирина Соколова. Депутаты поддержали предложение.

Вопросы возникли к поправке возникли у лидера тюменской «Справедливой России» Владимира Пискайкина. «Если мы этот вопрос передаем правительству нашему, тогда, получается, общественная палата попадает в зависимость? Если ее расходы финансируют. Вы определитесь, вы общественная палата или на довольствие правительства существуете?», — высказался справедливоросс.

Ранее общественные наблюдатели содержались за счет организаций, отправляющих их на выборы. Теперь их обучение и поездки будет оплачивать областное правительство. По данным председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева статья расходов составит порядка 500 тысяч рублей в год.

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Тюменское правительство будет контролировать общественных наблюдателей на выборах. Теперь деятельность общественников будет оплачиваться регионом. Соответствующую поправку поддержали депутаты Тюменской областной думы на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению «Предлагается проголосовать за такое решение комитета. Рекомендую депутатом Тюменской областной думы принять в первом чтении проект закона Тюменской области и рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении», — заявила председатель комитета Ирина Соколова. Депутаты поддержали предложение. Вопросы возникли к поправке возникли у лидера тюменской «Справедливой России» Владимира Пискайкина. «Если мы этот вопрос передаем правительству нашему, тогда, получается, общественная палата попадает в зависимость? Если ее расходы финансируют. Вы определитесь, вы общественная палата или на довольствие правительства существуете?», — высказался справедливоросс. Ранее общественные наблюдатели содержались за счет организаций, отправляющих их на выборы. Теперь их обучение и поездки будет оплачивать областное правительство. По данным председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарева статья расходов составит порядка 500 тысяч рублей в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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