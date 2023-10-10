Израиль наберет 360 000 резервистов из стран Европы для войны с Палестиной

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Израиль вдвое увеличит число резервистов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль одобрил призыв дополнительных 360 тысяч резервистов для участия в войне с Палестиной. Военнослужащих будут набирать из числа тех, кто живет в европейских странах.

«Правительство во вторник одобрило призыв дополнительных 360 000 резервистов, что удвоило количество развернутых в настоящее время резервных войск. Самолеты ВВС будут отправлены в европейские страны по согласованию с Министерством иностранных дел для обеспечения транспорта израильтян, находящихся в резервах, которые хотят вернуться и присоединиться к боевым действиям», — передает Ynetnews.

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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) скоро отправит первые транспортные самолеты в Европу. Также войскам на границе с сектором Газа приказано стрелять по всем, кто приближается к границе.

Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября начали военные действия в Израиле. После этого Иерусалим официально объявил войну Палестине. Количество жертв военных столкновений с обеих сторон превысило тысячи человек.

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Израиль одобрил призыв дополнительных 360 тысяч резервистов для участия в войне с Палестиной. Военнослужащих будут набирать из числа тех, кто живет в европейских странах. «Правительство во вторник одобрило призыв дополнительных 360 000 резервистов, что удвоило количество развернутых в настоящее время резервных войск. Самолеты ВВС будут отправлены в европейские страны по согласованию с Министерством иностранных дел для обеспечения транспорта израильтян, находящихся в резервах, которые хотят вернуться и присоединиться к боевым действиям», — передает Ynetnews. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) скоро отправит первые транспортные самолеты в Европу. Также войскам на границе с сектором Газа приказано стрелять по всем, кто приближается к границе. Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября начали военные действия в Израиле. После этого Иерусалим официально объявил войну Палестине. Количество жертв военных столкновений с обеих сторон превысило тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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