Израиль наберет 360 000 резервистов из стран Европы для войны с Палестиной

Израиль одобрил призыв дополнительных 360 тысяч резервистов для участия в войне с Палестиной. Военнослужащих будут набирать из числа тех, кто живет в европейских странах.
«Правительство во вторник одобрило призыв дополнительных 360 000 резервистов, что удвоило количество развернутых в настоящее время резервных войск. Самолеты ВВС будут отправлены в европейские страны по согласованию с Министерством иностранных дел для обеспечения транспорта израильтян, находящихся в резервах, которые хотят вернуться и присоединиться к боевым действиям», — передает
ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) скоро отправит первые транспортные самолеты в Европу. Также войскам на границе с сектором Газа приказано стрелять по всем, кто приближается к границе.
Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября начали военные действия в Израиле. После этого Иерусалим официально объявил войну Палестине. Количество жертв военных столкновений с обеих сторон превысило тысячи человек.
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