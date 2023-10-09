В Тюмени стремительно заканчиваются домики на Новый год

В Тюмени почти закончились загородные дома для аренды на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. По их словам, бронь на коттеджи и дома началась еще с конца лета.
«На саму новогоднюю ночь все дома уже заняты. На праздничную неделю еще есть несколько свободных коттеджей. Бронировать гости начали уже с конца августа», — рассказали сотрудники базы отдыха «Боровое».
В другой популярной у горожан локации — «Кулига парк» сообщили, что на новогоднюю ночь остался один свободный дом, рассчитанный на 14 человек. На первые числа января еще есть незабронированные коттеджи, но с ограниченным количество гостей.
Представители глэмпинга «Морелеса» также рассказали, что на их территории в праздничные дни уже почти не осталось свободных мест. Заняты домики как для большой компании, так и для малочисленной.
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