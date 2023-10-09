09 октября 2023

В ХМАО снизились объемы добычи нефти и производства нефтепродуктов

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Объемы добычи полезных ископаемых в ХМАО снизились на 2,4% Фото:

В ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. В Тюменьстате сообщили агентству, в регионе в 2023 году уменьшился индекс промышленного производства (показатель изменения объема производства — прим. URA.RU) в этих сферах деятельности.

«Индекс производства по добыче полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. Индекс в области производства нефтепродуктов составил 96, 4%», — рассказали в Тюменьстате.

Исходя из представленных данных, объемы добычи полезных ископаемых в регионе снизились на 2,4%. Нефтепродуктов стали производить на 3, 6% меньше.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизился общий индекс промышленного производства. В январе—феврале 2023 года он составил составил 95,7% по отношению к тому же периоду прошлого года.

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В ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. В Тюменьстате сообщили агентству, в регионе в 2023 году уменьшился индекс промышленного производства (показатель изменения объема производства — прим. URA.RU) в этих сферах деятельности. «Индекс производства по добыче полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. Индекс в области производства нефтепродуктов составил 96, 4%», — рассказали в Тюменьстате. Исходя из представленных данных, объемы добычи полезных ископаемых в регионе снизились на 2,4%. Нефтепродуктов стали производить на 3, 6% меньше. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизился общий индекс промышленного производства. В январе—феврале 2023 года он составил составил 95,7% по отношению к тому же периоду прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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