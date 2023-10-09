В ХМАО снизились объемы добычи нефти и производства нефтепродуктов

10 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Объемы добычи полезных ископаемых в ХМАО снизились на 2,4% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. В Тюменьстате сообщили агентству, в регионе в 2023 году уменьшился индекс промышленного производства (показатель изменения объема производства — прим. URA.RU) в этих сферах деятельности. «Индекс производства по добыче полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. Индекс в области производства нефтепродуктов составил 96, 4%», — рассказали в Тюменьстате. Исходя из представленных данных, объемы добычи полезных ископаемых в регионе снизились на 2,4%. Нефтепродуктов стали производить на 3, 6% меньше. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизился общий индекс промышленного производства. В январе—феврале 2023 года он составил составил 95,7% по отношению к тому же периоду прошлого года.

В ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов. В Тюменьстате сообщили агентству, в регионе в 2023 году уменьшился индекс промышленного производства (показатель изменения объема производства — прим. URA.RU) в этих сферах деятельности. «Индекс производства по добыче полезных ископаемых в период с января по август 2023 года составил 97,6% по отношению к тому же периоду прошлого года. Индекс в области производства нефтепродуктов составил 96, 4%», — рассказали в Тюменьстате. Исходя из представленных данных, объемы добычи полезных ископаемых в регионе снизились на 2,4%. Нефтепродуктов стали производить на 3, 6% меньше. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизился общий индекс промышленного производства. В январе—феврале 2023 года он составил составил 95,7% по отношению к тому же периоду прошлого года.