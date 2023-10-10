ХАМАС начал «самый жесткий обстрел» Тель-Авива и Ашдода

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
ХАМАС сообщило об атаке на Тель-Авив и Ашдод Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС начал массированный обстрел Тел-Авив и Ашдода. Об этом сообщили представители боевиков.

«Интенсивные ракетные обстрелы направлены на Тель-Авив и город Ашдод», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Боевики назвал обстрел Тель-Авив самым жестоким за последние годы.

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Палестинское движение ХАМАС начал массированный обстрел Тел-Авив и Ашдода. Об этом сообщили представители боевиков. «Интенсивные ракетные обстрелы направлены на Тель-Авив и город Ашдод», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Боевики назвал обстрел Тель-Авив самым жестоким за последние годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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