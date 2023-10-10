ХАМАС начал «самый жесткий обстрел» Тель-Авива и Ашдода

ХАМАС сообщило об атаке на Тель-Авив и Ашдод
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС начал массированный обстрел Тел-Авив и Ашдода. Об этом сообщили представители боевиков.
«Интенсивные ракетные обстрелы направлены на Тель-Авив и город Ашдод», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ХАМАС. Боевики назвал обстрел Тель-Авив самым жестоким за последние годы.
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