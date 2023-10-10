В Свердловской области завершился первый этап формирования бюджета на 2024 год

Первый этап формирования проекта бюджета Свердловской области на 2024 год завершен. В стартовый проект уже внесены изменения почти на 24 млрд рублей. Информацией о подготовке бюджета поделились министр финансов региона Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Петр Соколюк.
«В приоритете — безусловное выполнение поручений президента России Владимир Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Это касается, в том числе индексации льгот, зарплат работников бюджетной сферы. Другой блок — это инвестиционные расходы. Можно сказать, что 2024 год — это год активного ввода в эксплуатацию большого числа объектов», — сказал Александр Старков во время трансляции онлайн-брифинга ВКонтакте.
Дополнительное финансирование по итогам первого этапа формирования бюджета будет выделено на:
- Инвестиционную деятельность — 9 млрд рублей;
- Ремонт и создание дорог — около 6,6 млрд рублей;
- Образование — 3,8 млрд рублей;
- Переселение из аварийного жилья — 1,6 млрд рублей;
- Благоустройство — 3 млрд рублей;
Также министр отметил часть проектов, которые планируется реализовать в 2024 году. Большинство из них связанно с областью образования:
- завершение строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге;
- организацию новой транспортной инфраструктуры к Кампусу УрФУ в Новокольцовском микрорайоне;
- строительство в Екатеринбурге средней школы №1 в Академическом и нового здания школы на улице Рощинской;
- возведение филиала школы в Верхней Пышме;
- реконструкцию школы в поселке Кедровое строительство детского сада в поселке Косулино;
- завершение строительства Ледового дворца в Качканаре реконструкцию стадиона «Молодость» в Красноуральске;
- реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в Артемовском, Алапаевске, Арамили, Каменске-Уральском, Волчанске, Байкаловском, Сухом Логу, Красноуральске, Краснотурьинске;
- газификацию в Асбестовском, Верхнейвинском, Верхотурском, Красноуфимском, Шалинском районах;
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