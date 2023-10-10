В Свердловской области завершился первый этап формирования бюджета на 2024 год

10 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Минфин уже внес корректировки в финансирвоание некоторых сфер Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Новый бюджет России на 2024—2026 годы Первый этап формирования проекта бюджета Свердловской области на 2024 год завершен. В стартовый проект уже внесены изменения почти на 24 млрд рублей. Информацией о подготовке бюджета поделились министр финансов региона Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Петр Соколюк. «В приоритете — безусловное выполнение поручений президента России Владимир Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Это касается, в том числе индексации льгот, зарплат работников бюджетной сферы. Другой блок — это инвестиционные расходы. Можно сказать, что 2024 год — это год активного ввода в эксплуатацию большого числа объектов», — сказал Александр Старков во время трансляции онлайн-брифинга ВКонтакте. Дополнительное финансирование по итогам первого этапа формирования бюджета будет выделено на: Инвестиционную деятельность — 9 млрд рублей;

Ремонт и создание дорог — около 6,6 млрд рублей;

Образование — 3,8 млрд рублей;

Переселение из аварийного жилья — 1,6 млрд рублей;

Благоустройство — 3 млрд рублей; Также министр отметил часть проектов, которые планируется реализовать в 2024 году. Большинство из них связанно с областью образования: завершение строительства транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге;

организацию новой транспортной инфраструктуры к Кампусу УрФУ в Новокольцовском микрорайоне;

строительство в Екатеринбурге средней школы №1 в Академическом и нового здания школы на улице Рощинской;

возведение филиала школы в Верхней Пышме;

реконструкцию школы в поселке Кедровое строительство детского сада в поселке Косулино;

завершение строительства Ледового дворца в Качканаре реконструкцию стадиона «Молодость» в Красноуральске;

реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в Артемовском, Алапаевске, Арамили, Каменске-Уральском, Волчанске, Байкаловском, Сухом Логу, Красноуральске, Краснотурьинске;

газификацию в Асбестовском, Верхнейвинском, Верхотурском, Красноуфимском, Шалинском районах;

Первый этап формирования проекта бюджета Свердловской области на 2024 год завершен. В стартовый проект уже внесены изменения почти на 24 млрд рублей. Информацией о подготовке бюджета поделились министр финансов региона Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Петр Соколюк. «В приоритете — безусловное выполнение поручений президента России Владимир Путина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Это касается, в том числе индексации льгот, зарплат работников бюджетной сферы. Другой блок — это инвестиционные расходы. Можно сказать, что 2024 год — это год активного ввода в эксплуатацию большого числа объектов», — сказал Александр Старков во время трансляции онлайн-брифинга ВКонтакте. Дополнительное финансирование по итогам первого этапа формирования бюджета будет выделено на: Также министр отметил часть проектов, которые планируется реализовать в 2024 году. Большинство из них связанно с областью образования: