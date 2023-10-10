Израиль атаковал сотни целей в секторе Газа. Видео 10 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 + Авиация ЦАХАЛ совершила более 100 ударов по сектору Газа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удар по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ . Отмечается, что войска Израиля совершили удар по району Рафаха, в том числе по подземному туннелю для контрабанды вооружения и техники. Район Аль-Форкан считается центром палестинского движения ХАМАС, где началась операции против Израиля. В заявлении отметили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре Палестины. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не прекратит финансовые выплаты для Палестины, передает RT. Истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удар по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что войска Израиля совершили удар по району Рафаха, в том числе по подземному туннелю для контрабанды вооружения и техники. Район Аль-Форкан считается центром палестинского движения ХАМАС, где началась операции против Израиля. В заявлении отметили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре Палестины. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не прекратит финансовые выплаты для Палестины, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям