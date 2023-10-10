Израиль атаковал сотни целей в секторе Газа. Видео

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Авиация ЦАХАЛ совершила более 100 ударов по сектору Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удар по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что войска Израиля совершили удар по району Рафаха, в том числе по подземному туннелю для контрабанды вооружения и техники. Район Аль-Форкан считается центром палестинского движения ХАМАС, где началась операции против Израиля. В заявлении отметили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре Палестины.

Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не прекратит финансовые выплаты для Палестины, передает RT.

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Истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удар по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что войска Израиля совершили удар по району Рафаха, в том числе по подземному туннелю для контрабанды вооружения и техники. Район Аль-Форкан считается центром палестинского движения ХАМАС, где началась операции против Израиля. В заявлении отметили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре Палестины. Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не прекратит финансовые выплаты для Палестины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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