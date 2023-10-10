За поддержку СВО введена медаль
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО». Краевую награду будут вручать бойцам спецоперации и волонтерам, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На Ставрополье учреждена краевая награда, медаль „За поддержку СВО“. Вручать ее будем воинам и волонтерам, которые проявили мужество, героизм и неравнодушие в ответственный для страны период специальной военной операции», — написал Владимиров у себя в Telegram.
Чиновник предложил жителям региона три эскиза медали на утверждения. По его словам, их разработали с участием геральдистов и историков.
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