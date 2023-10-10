В российском регионе утверждена медаль «За поддержку СВО». Фото В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО» 10 октября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 + За поддержку СВО введена медаль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО». Краевую награду будут вручать бойцам спецоперации и волонтерам, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «На Ставрополье учреждена краевая награда, медаль „За поддержку СВО“. Вручать ее будем воинам и волонтерам, которые проявили мужество, героизм и неравнодушие в ответственный для страны период специальной военной операции», — написал Владимиров у себя в Telegram. Чиновник предложил жителям региона три эскиза медали на утверждения. По его словам, их разработали с участием геральдистов и историков. В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО». Краевую награду будут вручать бойцам спецоперации и волонтерам, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «На Ставрополье учреждена краевая награда, медаль „За поддержку СВО“. Вручать ее будем воинам и волонтерам, которые проявили мужество, героизм и неравнодушие в ответственный для страны период специальной военной операции», — написал Владимиров у себя в Telegram. Чиновник предложил жителям региона три эскиза медали на утверждения. По его словам, их разработали с участием геральдистов и историков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям