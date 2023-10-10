В российском регионе утверждена медаль «За поддержку СВО». Фото

В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
За поддержку СВО введена медаль Фото:
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В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО». Краевую награду будут вручать бойцам спецоперации и волонтерам, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«На Ставрополье учреждена краевая награда, медаль „За поддержку СВО“. Вручать ее будем воинам и волонтерам, которые проявили мужество, героизм и неравнодушие в ответственный для страны период специальной военной операции», — написал Владимиров у себя в Telegram.

Чиновник предложил жителям региона три эскиза медали на утверждения. По его словам, их разработали с участием геральдистов и историков.

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В Севастополе утвердили медаль «За поддержку СВО». Краевую награду будут вручать бойцам спецоперации и волонтерам, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «На Ставрополье учреждена краевая награда, медаль „За поддержку СВО“. Вручать ее будем воинам и волонтерам, которые проявили мужество, героизм и неравнодушие в ответственный для страны период специальной военной операции», — написал Владимиров у себя в Telegram. Чиновник предложил жителям региона три эскиза медали на утверждения. По его словам, их разработали с участием геральдистов и историков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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