Военнослужащие из Херсонской области записали видеообращение к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за тепловизор. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Большой привет из-под Херсона! Спасибо пацаны-„афганцы“, „Российский Союз ветеранов Афганистана“. Большая благодарность вам, что нас не забываете», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном на личном аккаунте Гладковского. В руках военнослужащий держал тепловизор, который был доставлен на фронт из Кургана.
Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Гром» из зоны спецоперации попросил жителей Кургана помочь в покупке дронов и ноутбуков. Также бригаде «Волга» необходимо ружья для захвата БПЛА и тепловизоры.
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