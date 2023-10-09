Бойцы из Херсона обратились к курганским ветеранам Афганской войны. Видео

10 октября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Военные из зоны СВО записали видеообращение к курганцам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Херсонской области записали видеообращение к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за тепловизор. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большой привет из-под Херсона! Спасибо пацаны-„афганцы“, „Российский Союз ветеранов Афганистана“. Большая благодарность вам, что нас не забываете», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном на личном аккаунте Гладковского. В руках военнослужащий держал тепловизор, который был доставлен на фронт из Кургана. Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Гром» из зоны спецоперации попросил жителей Кургана помочь в покупке дронов и ноутбуков. Также бригаде «Волга» необходимо ружья для захвата БПЛА и тепловизоры.

Военнослужащие из Херсонской области записали видеообращение к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за тепловизор. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большой привет из-под Херсона! Спасибо пацаны-„афганцы“, „Российский Союз ветеранов Афганистана“. Большая благодарность вам, что нас не забываете», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном на личном аккаунте Гладковского. В руках военнослужащий держал тепловизор, который был доставлен на фронт из Кургана. Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Гром» из зоны спецоперации попросил жителей Кургана помочь в покупке дронов и ноутбуков. Также бригаде «Волга» необходимо ружья для захвата БПЛА и тепловизоры.