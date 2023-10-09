09 октября 2023

Бойцы из Херсона обратились к курганским ветеранам Афганской войны. Видео

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Военные из зоны СВО записали видеообращение к курганцам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Херсонской области записали видеообращение к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за тепловизор. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Большой привет из-под Херсона! Спасибо пацаны-„афганцы“, „Российский Союз ветеранов Афганистана“. Большая благодарность вам, что нас не забываете», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном на личном аккаунте Гладковского. В руках военнослужащий держал тепловизор, который был доставлен на фронт из Кургана.

Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Гром» из зоны спецоперации попросил жителей Кургана помочь в покупке дронов и ноутбуков. Также бригаде «Волга» необходимо ружья для захвата БПЛА и тепловизоры.

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Военнослужащие из Херсонской области записали видеообращение к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за тепловизор. Об этом сообщил председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большой привет из-под Херсона! Спасибо пацаны-„афганцы“, „Российский Союз ветеранов Афганистана“. Большая благодарность вам, что нас не забываете», — сказал один из бойцов на видео, опубликованном на личном аккаунте Гладковского. В руках военнослужащий держал тепловизор, который был доставлен на фронт из Кургана. Ранее URA.RU писало, что боец с позывным «Гром» из зоны спецоперации попросил жителей Кургана помочь в покупке дронов и ноутбуков. Также бригаде «Волга» необходимо ружья для захвата БПЛА и тепловизоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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