Боец «Гром» из зоны СВО попросил у курганцев дроны и ноутбуки

Участник спецоперации с позывным «Гром» из добровольческой бригады «Волга» попросил жителей Курганской области помочь с покупкой дронов, ноутбуков и тепловизоров. С таким обращением боец обратился к курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову.
«Нужны дроны, ноутбуки, антидроновое ружье и тепловизоры. Чем сможете помочь — всему будем рады», — обратился боец «Гром». Его обращение размещено в группе благотворительного проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили в зону СВО спецоборудование для улучшения связи. Бойцам на фронт передали ретранслятор для передачи радиосигнала. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил на передовую рации для военнослужащих их Херсонской области.
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