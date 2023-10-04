04 октября 2023

Боец «Гром» из зоны СВО попросил у курганцев дроны и ноутбуки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Боец из бригады «Волга» обратился к курганцам за помощью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации с позывным «Гром» из добровольческой бригады «Волга» попросил жителей Курганской области помочь с покупкой дронов, ноутбуков и тепловизоров. С таким обращением боец обратился к курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову.

«Нужны дроны, ноутбуки, антидроновое ружье и тепловизоры. Чем сможете помочь — всему будем рады», — обратился боец «Гром». Его обращение размещено в группе благотворительного проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили в зону СВО спецоборудование для улучшения связи. Бойцам на фронт передали ретранслятор для передачи радиосигнала. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил на передовую рации для военнослужащих их Херсонской области.

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Участник спецоперации с позывным «Гром» из добровольческой бригады «Волга» попросил жителей Курганской области помочь с покупкой дронов, ноутбуков и тепловизоров. С таким обращением боец обратился к курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову. «Нужны дроны, ноутбуки, антидроновое ружье и тепловизоры. Чем сможете помочь — всему будем рады», — обратился боец «Гром». Его обращение размещено в группе благотворительного проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили в зону СВО спецоборудование для улучшения связи. Бойцам на фронт передали ретранслятор для передачи радиосигнала. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил на передовую рации для военнослужащих их Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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