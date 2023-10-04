Боец «Гром» из зоны СВО попросил у курганцев дроны и ноутбуки

05 октября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Боец из бригады «Волга» обратился к курганцам за помощью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации с позывным «Гром» из добровольческой бригады «Волга» попросил жителей Курганской области помочь с покупкой дронов, ноутбуков и тепловизоров. С таким обращением боец обратился к курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову. «Нужны дроны, ноутбуки, антидроновое ружье и тепловизоры. Чем сможете помочь — всему будем рады», — обратился боец «Гром». Его обращение размещено в группе благотворительного проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили в зону СВО спецоборудование для улучшения связи. Бойцам на фронт передали ретранслятор для передачи радиосигнала. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил на передовую рации для военнослужащих их Херсонской области.

Участник спецоперации с позывным «Гром» из добровольческой бригады «Волга» попросил жителей Курганской области помочь с покупкой дронов, ноутбуков и тепловизоров. С таким обращением боец обратился к курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову. «Нужны дроны, ноутбуки, антидроновое ружье и тепловизоры. Чем сможете помочь — всему будем рады», — обратился боец «Гром». Его обращение размещено в группе благотворительного проекта «Добрая земля» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили в зону СВО спецоборудование для улучшения связи. Бойцам на фронт передали ретранслятор для передачи радиосигнала. Также сообщалось, что курганский бизнесмен отправил на передовую рации для военнослужащих их Херсонской области.