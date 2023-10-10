В центре Перми закроется восточное кафе, работающее более 10 лет

10 октября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Кафе работает до 1 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми закрывается кафе узбекской кухни «Зира». Заведение находится на улице Монастырская, 12а более десяти лет. «Зира» входит в сеть кафе восточной кухни вместе с заведениями «Суфра», «Пахлава» и «Чайхана». До 2016 года оно называлось «Золотая Бухара». «ООО „Зира“ не смогло продлить договор аренды помещения. Заведение прекратит работу с 1 ноября», — сообщает Properm.ru со ссылкой на сотрудников кафе. Уточняется, что на месте кафе планируют открыть другое. Оно тоже будет специализироваться на восточной кухне. Но подробности нового гастропроекта пока не разглашают. Что же касается «Зиры», то ее владелец Алексей Перфилов не планирует полностью закрывать проект. У него остается лицензия, и он намерен найти другое помещение для кафе. Ранее URA.RU рассказало, что в пермском ТРК «Семья» закрывается ресторан японской кухни. На его месте откроется новый гастропроект.

В Перми закрывается кафе узбекской кухни «Зира». Заведение находится на улице Монастырская, 12а более десяти лет. «Зира» входит в сеть кафе восточной кухни вместе с заведениями «Суфра», «Пахлава» и «Чайхана». До 2016 года оно называлось «Золотая Бухара». «ООО „Зира“ не смогло продлить договор аренды помещения. Заведение прекратит работу с 1 ноября», — сообщает Properm.ru со ссылкой на сотрудников кафе. Уточняется, что на месте кафе планируют открыть другое. Оно тоже будет специализироваться на восточной кухне. Но подробности нового гастропроекта пока не разглашают. Что же касается «Зиры», то ее владелец Алексей Перфилов не планирует полностью закрывать проект. У него остается лицензия, и он намерен найти другое помещение для кафе. Ранее URA.RU рассказало, что в пермском ТРК «Семья» закрывается ресторан японской кухни. На его месте откроется новый гастропроект.