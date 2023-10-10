Банк «Дом.РФ» банкротит экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Лебедева

С сентября 2022 года Александр Лебедев (на фото справа) наблюдает за развитием ситуации из-за границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юриста Александра Лебедева, баллотировавшегося в 2019 году в губернаторы Челябинской области, хочет обанкротить банк «Дом.РФ». Это следует из картотеки судебных дел. Долги правозащитника, по данным ФССП, приближаются к 2 миллионам рублей.

«Заявление АО „Банк Дом.РФ“ о признании Лебедева Александра Васильевича банкротом подано 10 октября. В этот же день поступило заявление об установлении размера требований кредиторов», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

По данным базы Федеральной службы судебных приставов, в отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств. Общая сумма взысканий составляет 1 млн 816 тысяч рублей.

В середине года экс-работодатель Лебедева, телеканал «ОТВ», также отсудил у него 123 тысяч рублей. Кроме того, телеканал, где правозащитник вел передачу «Юридическая мясорубка», выиграл суд по иску к Лебедеву о защите деловой репутации.

Ранее Лебедев работал в облизбиркоме, затем переехал в Москву, где устроился в Российском фонде свободных выборов. Оттуда он уволился после скандала. Он запомнился челябинцам и тем, что выдвигался в губернаторы и конфликтовал во время выборов мэра Челябинска. Также Лебедев участвовал в конкурсе на главу аппарата областного парламента, консультировал местных политиков и вел на областном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации, он покинул Россию.

Скрин: база исполнительных производств ФССП

Скрин: база исполнительных производств ФССП

Скрин: база исполнительных производств ФССП