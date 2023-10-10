В Екатеринбурге в кустах у могилы нашли труп мужчины

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, цветы, кладбище, деревянный крест
Тело мужчины нашли в кустах у могилы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского в кустах у могилы нашли труп мужчины. Его тело обнаружила женщина утром 10 октября.

«Ехала на работу на автобусе и в кустах у могилы заметила тело в неестественной позе и без обуви. Доехав, позвонила в полицию. Тело лежало на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского», — пишет Е1.RU, ссылаясь на женщину. Позднее выяснилось, что тело лежало там несколько дней.

Следователи организовали проверку по данному факту, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Тело направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Погибшим оказался 46-летний екатеринбуржец, добавил агентству руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, у мужчины при внешнем осмотре выявлены признаки переохлаждения. «Признаков криминальной смерти нет», — пояснил Горелых.

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В Екатеринбурге на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского в кустах у могилы нашли труп мужчины. Его тело обнаружила женщина утром 10 октября. «Ехала на работу на автобусе и в кустах у могилы заметила тело в неестественной позе и без обуви. Доехав, позвонила в полицию. Тело лежало на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского», — пишет Е1.RU, ссылаясь на женщину. Позднее выяснилось, что тело лежало там несколько дней. Следователи организовали проверку по данному факту, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Тело направлено на судмедэкспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Погибшим оказался 46-летний екатеринбуржец, добавил агентству руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, у мужчины при внешнем осмотре выявлены признаки переохлаждения. «Признаков криминальной смерти нет», — пояснил Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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