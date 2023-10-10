В Пермском крае прокуратура взыскивает с полицейского главка 935 тысяч рублей

11 октября 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Надзорное ведомство намерено возместить затраты, понесенные на капитальный ремонт здания в Кизеле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края обратилась взыскивает в суде с краевого ГУ МВД свыше 934 тысяч рублей. Заявление надзорного ведомства подано в Арбитражный суд Прикамья. «Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему документами Прокуратуры Пермского края к ответчику: ГУ МВД РФ по Пермскому краю о взыскании 934 393,80 рублей […] определил: исковое заявление прокуратуры Пермского края принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении. В документе указано, что краевая прокуратура пытается добиться от полицейского главка возмещения затрат на капремонт здания, расположенного в Кизеле на ул Пролетарской, 19. Как пояснили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда, указанным помещением на правах общедолевой собственности владеют прокуратура, межмуниципальный отдел МВД (филиал «Губахинский»), а также региональные управление судебного департамента и агентство по делам юстиции и мировых судей. Последние три привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц. «В 2020 году прокуратура установила протечку кровли в здании на Пролетарской, 19. В 2021 году указанными ведомствами совместно было проведено совещание, на котором принято решение о проведении срочного ремонта здания. Согласно составленной смете, расходы ведомств на капремонт здания распределились следующим образом: прокуратура — 7,72%, ГУ МВД — 68,69%, управление судебного департамента — 17,65%, агентство по делам юстиции и мировых судей — 4,96%. При этом ГУ МВД по Пермскому краю проинформировало остальных собственников, что у ведомства отсутствуют средства на проведение ремонта», — рассказали агентству в суде. В конечном итоге собственники приняли решение провести в здании капитальный ремонт. Договор был заключен с ООО «Стройсириус», необходимую для проведения работ сумму оплатили прокуратура. «Контракт исполнен, деньги уплачены. Теперь прокуратура взыскивает понесенные расходы», — добавили в Арбитражном суде Прикамья. URA.RU направило запросы в прокуратуру и ГУ МВД по Пермскому краю. Получить комментарии ведомств к моменту опубликования новости агентству не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Пермского края обратилась взыскивает в суде с краевого ГУ МВД свыше 934 тысяч рублей. Заявление надзорного ведомства подано в Арбитражный суд Прикамья. «Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему документами Прокуратуры Пермского края к ответчику: ГУ МВД РФ по Пермскому краю о взыскании 934 393,80 рублей […] определил: исковое заявление прокуратуры Пермского края принять к производству Арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении. В документе указано, что краевая прокуратура пытается добиться от полицейского главка возмещения затрат на капремонт здания, расположенного в Кизеле на ул Пролетарской, 19. Как пояснили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда, указанным помещением на правах общедолевой собственности владеют прокуратура, межмуниципальный отдел МВД (филиал «Губахинский»), а также региональные управление судебного департамента и агентство по делам юстиции и мировых судей. Последние три привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц. «В 2020 году прокуратура установила протечку кровли в здании на Пролетарской, 19. В 2021 году указанными ведомствами совместно было проведено совещание, на котором принято решение о проведении срочного ремонта здания. Согласно составленной смете, расходы ведомств на капремонт здания распределились следующим образом: прокуратура — 7,72%, ГУ МВД — 68,69%, управление судебного департамента — 17,65%, агентство по делам юстиции и мировых судей — 4,96%. При этом ГУ МВД по Пермскому краю проинформировало остальных собственников, что у ведомства отсутствуют средства на проведение ремонта», — рассказали агентству в суде. В конечном итоге собственники приняли решение провести в здании капитальный ремонт. Договор был заключен с ООО «Стройсириус», необходимую для проведения работ сумму оплатили прокуратура. «Контракт исполнен, деньги уплачены. Теперь прокуратура взыскивает понесенные расходы», — добавили в Арбитражном суде Прикамья. URA.RU направило запросы в прокуратуру и ГУ МВД по Пермскому краю. Получить комментарии ведомств к моменту опубликования новости агентству не удалось.