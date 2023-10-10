Стройфирма из Москвы зовет пермяков работать в метро за 180 тысяч рублей

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Станция "Спортивная" Московского метрополитена. Москва, метро, красная стрела
Разнорабочим предлагают заниматься реконструкцией станций метро Фото:

Московская строительная компания предлагает жителям Пермского края работу вахтовым методом на реконструкции станций метрополитена в Москве. Срок вахты составляет от 35 до 60 смен, уровень заработной платы — до 180 тысяч рублей. Предпочтение отдается мужчинам, так как рабочие обязанности связаны с физическими нагрузками.

«Вакансии для жителей Пермского края, работа вахтовым методом от строительной компании. Требуются мужчины-разнорабочие для реконструкции станций метрополитена Москвы. Сроки вахты — до 60 смен, зарплата — до 180 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на популярном портале бесплатных объявлений.

Вакансии размещены ООО «Метрострой М», на сайте объявлений данная компания отмечена как добросовестная и ведущая деятельность в строительной отрасли. Помимо заработной платы разнорабочим обещают предоставить авансы, питание и проживание в общежитии. Также работодатель сообщает, что за его счет соискателям будут куплены билеты на поезд до Москвы.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на судостроительном заводе в Республике Татарстан. Соискателям обещают заработную плату в 150 тысяч рублей за вахту в 26 рабочих смен.

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Московская строительная компания предлагает жителям Пермского края работу вахтовым методом на реконструкции станций метрополитена в Москве. Срок вахты составляет от 35 до 60 смен, уровень заработной платы — до 180 тысяч рублей. Предпочтение отдается мужчинам, так как рабочие обязанности связаны с физическими нагрузками. «Вакансии для жителей Пермского края, работа вахтовым методом от строительной компании. Требуются мужчины-разнорабочие для реконструкции станций метрополитена Москвы. Сроки вахты — до 60 смен, зарплата — до 180 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на популярном портале бесплатных объявлений. Вакансии размещены ООО «Метрострой М», на сайте объявлений данная компания отмечена как добросовестная и ведущая деятельность в строительной отрасли. Помимо заработной платы разнорабочим обещают предоставить авансы, питание и проживание в общежитии. Также работодатель сообщает, что за его счет соискателям будут куплены билеты на поезд до Москвы. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на судостроительном заводе в Республике Татарстан. Соискателям обещают заработную плату в 150 тысяч рублей за вахту в 26 рабочих смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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