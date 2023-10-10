ХАМАС пообещала уничтожать города Израиля «один за другим»

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Когда город Ашкелон будет уничтожен, ХАМАС приступят к уничтожению других населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС пообещало уничтожать города Израиля за убийства гражданского населения. Об этом сообщила бригада Изз ад-Дин из организации.

«Если оккупация не прекратит политику уничтожения гражданского населения, бригады „Аль-Кассам“ продолжат разрушать город Ашкелон до тех пор, пока он не будет уничтожен», — написали в telegram-канале бригады. Там добавили, что когда город будет уничтожен, они приступят к уничтожению других населенных пунктов.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили тела 1500 боевиков ХАМАСа. Палестинское движение также подтвердило гибель двух своих высокопоставленных членов, передает RT. Армия Израиля объявила о восстановлении контроля над городами, прилегающими к сектору Газа, и об «усиленной блокаде» территории Палестины, сообщает «Царьград».

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Палестинское движение ХАМАС пообещало уничтожать города Израиля за убийства гражданского населения. Об этом сообщила бригада Изз ад-Дин из организации. «Если оккупация не прекратит политику уничтожения гражданского населения, бригады „Аль-Кассам“ продолжат разрушать город Ашкелон до тех пор, пока он не будет уничтожен», — написали в telegram-канале бригады. Там добавили, что когда город будет уничтожен, они приступят к уничтожению других населенных пунктов. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили тела 1500 боевиков ХАМАСа. Палестинское движение также подтвердило гибель двух своих высокопоставленных членов, передает RT. Армия Израиля объявила о восстановлении контроля над городами, прилегающими к сектору Газа, и об «усиленной блокаде» территории Палестины, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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