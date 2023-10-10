Аналитик Джерелиевский: Запад попытается заморозить конфликт на Украине

11 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Вооружение, предназначенное для Украины, перебрасывается на Ближний Восток, напомнил Борис Джерелиевский Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, страны Запада попытаются заморозить военные действия на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. «Вооружение, которое аккумулировалось на польских базах для передачи Украине, сейчас отправляется на Ближний Восток. Системы ПВО Израиля, основой которой является „железный купол“, истощены. Вероятно, они не рассчитывали на столь массированные удары, которые включали по несколько тысяч ракет. Запасы зенитных ракет практически исчерпаны. Но я не думаю, что Запад полностью бросит Киев. Они будут вынуждены перевести все в другой формат. Прежде всего, будут пытаться всеми силами заморозить конфликт, предложить нам „Минск-3“ (третье минское соглашение, — прим. URA.RU). Причем, я даже думаю, что нам будут предложены огромные территориальные уступки, включая Харьковскую область, может быть Николаевскую. Они будут готовы на это пойти, чтобы мы заморозили боевые действия. Если этого не произойдет, то они будут переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле», — объяснил Борис Джерелиевский. По словам военного аналитика, странам Запада сейчас выгодно переключить свое внимание с Украины на конфликт на Ближнем Востоке. «Я думаю, что в большей степени это выгодно становится для самого Запада, потому что они получили возможность уйти по тихой грусти от украинского проекта, переключить основное внимание с их неудач. Им поставили дедлайн по результатам наступления —октябрь. Октябрь начался и вспыхнул Ближний Восток. Не то, что в западных СМИ, даже в украинских, в телеграм-каналах события зоны СВО отошли на второй, на третий, четвертый план. Я понимаю, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский опасается, и не безосновательно, что он останется без денег. Но с другой стороны ему удалось тоже уйти от неудобных вопросов и требований Запада», — подчеркнул Джерелиевский. Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов заявил, что вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа сейчас актуальнее для США, чем боевые действия на Украине. Столкновение в Израиле началось утром 7 октября. Вооруженные силы из сектора Газа выпустили около пяти тысяч ракет, начав вторжение в страну. ХАМАС (исламское движение) объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, страны Запада попытаются заморозить военные действия на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, аналитик Борис Джерелиевский. «Вооружение, которое аккумулировалось на польских базах для передачи Украине, сейчас отправляется на Ближний Восток. Системы ПВО Израиля, основой которой является „железный купол“, истощены. Вероятно, они не рассчитывали на столь массированные удары, которые включали по несколько тысяч ракет. Запасы зенитных ракет практически исчерпаны. Но я не думаю, что Запад полностью бросит Киев. Они будут вынуждены перевести все в другой формат. Прежде всего, будут пытаться всеми силами заморозить конфликт, предложить нам „Минск-3“ (третье минское соглашение, — прим. URA.RU). Причем, я даже думаю, что нам будут предложены огромные территориальные уступки, включая Харьковскую область, может быть Николаевскую. Они будут готовы на это пойти, чтобы мы заморозили боевые действия. Если этого не произойдет, то они будут переводить все в формат партизанской войны, которая несравненно дешевле», — объяснил Борис Джерелиевский. По словам военного аналитика, странам Запада сейчас выгодно переключить свое внимание с Украины на конфликт на Ближнем Востоке. «Я думаю, что в большей степени это выгодно становится для самого Запада, потому что они получили возможность уйти по тихой грусти от украинского проекта, переключить основное внимание с их неудач. Им поставили дедлайн по результатам наступления —октябрь. Октябрь начался и вспыхнул Ближний Восток. Не то, что в западных СМИ, даже в украинских, в телеграм-каналах события зоны СВО отошли на второй, на третий, четвертый план. Я понимаю, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский опасается, и не безосновательно, что он останется без денег. Но с другой стороны ему удалось тоже уйти от неудобных вопросов и требований Запада», — подчеркнул Джерелиевский. Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов заявил, что вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа сейчас актуальнее для США, чем боевые действия на Украине. Столкновение в Израиле началось утром 7 октября. Вооруженные силы из сектора Газа выпустили около пяти тысяч ракет, начав вторжение в страну. ХАМАС (исламское движение) объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны с палестинскими боевиками.