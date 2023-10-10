Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала в 2024 году

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В 2024 году в РФ увеличат маткапитал, сообщил Антон Котяков Фото:

В следующем году в России увеличится размер материнского капитала. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

«Маткапитал в РФ на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысяч рублей», — заявил Котяков на заседании программной комиссии «Единой России». Он добавил, что выплата маткапитала на второго ребенка увеличится до 834 тысяч рублей.

В 2023 году размер маткапитала составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысяч — на второго. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. По его словам, будет выделено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми и более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения.

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В следующем году в России увеличится размер материнского капитала. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. «Маткапитал в РФ на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысяч рублей», — заявил Котяков на заседании программной комиссии «Единой России». Он добавил, что выплата маткапитала на второго ребенка увеличится до 834 тысяч рублей. В 2023 году размер маткапитала составляет 586,9 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысяч — на второго. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что новый проект бюджета РФ включает в себя выделение более 1,6 триллиона рублей на материнский капитал. По его словам, будет выделено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми и более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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