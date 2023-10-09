ЯНАО перевыполнил план по ремонту дорог

10 октября 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО планировалось привести в порядок 70 километров дорог Фото: Илья Московец © URA.RU Ямальские дорожники в этом году превышают план по ремонту дорог в регионе на 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «В начале года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог. К концу сезона дорожники превышают этот показатель более чем на 20 километров», — написала пресс-служба в telegram-канале. Ранее в 2022 году в округе перевыполнили план по дорожным работам. Перед ямальскими специалистами стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог. По итогам прошлого года работы завершены на 198 километрах.

Ямальские дорожники в этом году превышают план по ремонту дорог в регионе на 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «В начале года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог. К концу сезона дорожники превышают этот показатель более чем на 20 километров», — написала пресс-служба в telegram-канале. Ранее в 2022 году в округе перевыполнили план по дорожным работам. Перед ямальскими специалистами стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог. По итогам прошлого года работы завершены на 198 километрах.