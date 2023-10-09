09 октября 2023

ЯНАО перевыполнил план по ремонту дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
В ЯНАО планировалось привести в порядок 70 километров дорог Фото:

Ямальские дорожники в этом году превышают план по ремонту дорог в регионе на 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«В начале года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог. К концу сезона дорожники превышают этот показатель более чем на 20 километров», — написала пресс-служба в telegram-канале.

Ранее в 2022 году в округе перевыполнили план по дорожным работам. Перед ямальскими специалистами стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог. По итогам прошлого года работы завершены на 198 километрах.

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Ямальские дорожники в этом году превышают план по ремонту дорог в регионе на 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «В начале года в муниципалитетах округа планировалось привести в порядок 70 километров дорог. К концу сезона дорожники превышают этот показатель более чем на 20 километров», — написала пресс-служба в telegram-канале. Ранее в 2022 году в округе перевыполнили план по дорожным работам. Перед ямальскими специалистами стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог. По итогам прошлого года работы завершены на 198 километрах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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