«Исламский джихад»* утверждает о крупной ракетной атаке по Тель-Авиву

10 октября 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Боевики ударили по городам Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики «Исламского джихада» (признана террористической и запрещена в России) провели массированную атаку на израильские города Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив. Об этом заявил телеканал Al Jazeera. «Мы [сторонники „Исламского джихада“] провели массированную ракетную атаку. Нанесли удары по Тель-Авиву, Ашкелону и Сдероту», — сообщает телеканал. Ранее армия Израиля нанесла около 200 ударов по целям ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, передает RT. Минздрав Палестины сообщал, что сначала войны в Израиле погибло 413 человек, в том числе 78 детей 41 женщина, передает телеканал 360. *«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

Боевики «Исламского джихада» (признана террористической и запрещена в России) провели массированную атаку на израильские города Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив. Об этом заявил телеканал Al Jazeera. «Мы [сторонники „Исламского джихада“] провели массированную ракетную атаку. Нанесли удары по Тель-Авиву, Ашкелону и Сдероту», — сообщает телеканал. Ранее армия Израиля нанесла около 200 ударов по целям ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, передает RT. Минздрав Палестины сообщал, что сначала войны в Израиле погибло 413 человек, в том числе 78 детей 41 женщина, передает телеканал 360. *«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.