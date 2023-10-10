«Исламский джихад»* утверждает о крупной ракетной атаке по Тель-Авиву

Боевики «Исламского джихада» (признана террористической и запрещена в России) провели массированную атаку на израильские города Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив. Об этом заявил телеканал Al Jazeera.
«Мы [сторонники „Исламского джихада“] провели массированную ракетную атаку. Нанесли удары по Тель-Авиву, Ашкелону и Сдероту», — сообщает телеканал.
Ранее армия Израиля нанесла около 200 ударов по целям ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, передает RT. Минздрав Палестины сообщал, что сначала войны в Израиле погибло 413 человек, в том числе 78 детей 41 женщина, передает телеканал 360.
*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.
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