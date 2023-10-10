10 октября 2023

«Исламский джихад»* утверждает о крупной ракетной атаке по Тель-Авиву

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Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, катюша, день победы, 9 мая, ракеты, парад
Боевики ударили по городам Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики «Исламского джихада» (признана террористической и запрещена в России) провели массированную атаку на израильские города Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив. Об этом заявил телеканал Al Jazeera.

«Мы [сторонники „Исламского джихада“] провели массированную ракетную атаку. Нанесли удары по Тель-Авиву, Ашкелону и Сдероту», — сообщает телеканал.

Ранее армия Израиля нанесла около 200 ударов по целям ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, передает RT. Минздрав Палестины сообщал, что сначала войны в Израиле погибло 413 человек, в том числе 78 детей 41 женщина, передает телеканал 360.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

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Боевики «Исламского джихада» (признана террористической и запрещена в России) провели массированную атаку на израильские города Ашкелон, Сдерот и Тель-Авив. Об этом заявил телеканал Al Jazeera. «Мы [сторонники „Исламского джихада“] провели массированную ракетную атаку. Нанесли удары по Тель-Авиву, Ашкелону и Сдероту», — сообщает телеканал. Ранее армия Израиля нанесла около 200 ударов по целям ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, передает RT. Минздрав Палестины сообщал, что сначала войны в Израиле погибло 413 человек, в том числе 78 детей 41 женщина, передает телеканал 360. *«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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