i24 News: на юге Израиля обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС

В израильской общине Беэри обнаружили 103 тела террористов ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В израильском коммуне Беэри недалеко от границы с сектором Газа нашли 103 тела бойцов ХАМАС. Об этом сообщили местные журналисты.
«103 тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри. Их обнаружили недалеко от границы с сектором Газа», — передают журналисты
Ранее число погибших из-за нападения ХАМАС израильтян достигло 1 008 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в США. Были ранены 3 418 граждан страны, передает «Национальная служба новостей».
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