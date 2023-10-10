10 октября 2023

i24 News: на юге Израиля обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС

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В израильской общине Беэри обнаружили 103 тела террористов ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В израильском коммуне Беэри недалеко от границы с сектором Газа нашли 103 тела бойцов ХАМАС. Об этом сообщили местные журналисты.

«103 тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри. Их обнаружили недалеко от границы с сектором Газа», — передают журналисты канала i24 News.

Ранее число погибших из-за нападения ХАМАС израильтян достигло 1 008 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в США. Были ранены 3 418 граждан страны, передает «Национальная служба новостей».

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В израильском коммуне Беэри недалеко от границы с сектором Газа нашли 103 тела бойцов ХАМАС. Об этом сообщили местные журналисты. «103 тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри. Их обнаружили недалеко от границы с сектором Газа», — передают журналисты канала i24 News. Ранее число погибших из-за нападения ХАМАС израильтян достигло 1 008 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в США. Были ранены 3 418 граждан страны, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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