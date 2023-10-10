i24 News: на юге Израиля обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС

10 октября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

В израильской общине Беэри обнаружили 103 тела террористов ХАМАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В израильском коммуне Беэри недалеко от границы с сектором Газа нашли 103 тела бойцов ХАМАС. Об этом сообщили местные журналисты. «103 тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри. Их обнаружили недалеко от границы с сектором Газа», — передают журналисты канала i24 News. Ранее число погибших из-за нападения ХАМАС израильтян достигло 1 008 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в США. Были ранены 3 418 граждан страны, передает «Национальная служба новостей».

В израильском коммуне Беэри недалеко от границы с сектором Газа нашли 103 тела бойцов ХАМАС. Об этом сообщили местные журналисты. «103 тела террористов ХАМАС найдены в израильской общине Беэри. Их обнаружили недалеко от границы с сектором Газа», — передают журналисты канала i24 News. Ранее число погибших из-за нападения ХАМАС израильтян достигло 1 008 человек. Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в США. Были ранены 3 418 граждан страны, передает «Национальная служба новостей».