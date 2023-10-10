В Екатеринбурге автомобиль Mercedes врезался в BMW, в котором находилась семья из Краснодарского края, и вылетел на Плотинку с моста на проспекте Ленина. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«На проспекте Ленина столкнулись Mercedes и BMW. После удара Mercedes вылетела с проезжей части на тротуар, наехала на пешеходные ограждения и опрокинулась с моста. На месте аварии медики осматривают трех человек, двое из них дети семи и 13 лет, оказывают им необходимую помощь», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края, а в Mercedes водитель был один. Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают, был ли в крови виновника ДТП алкоголь.
ДТП произошло в ночь на 11 октября. URA.RU публиковало видео с места происшествия.
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