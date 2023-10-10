В ДТП с вылетевшей с моста на Плотинку машиной пострадали двое детей. Видео

11 октября 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Легковушка вылетела с моста на Плотинку в ночь на 11 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге автомобиль Mercedes врезался в BMW, в котором находилась семья из Краснодарского края, и вылетел на Плотинку с моста на проспекте Ленина. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На проспекте Ленина столкнулись Mercedes и BMW. После удара Mercedes вылетела с проезжей части на тротуар, наехала на пешеходные ограждения и опрокинулась с моста. На месте аварии медики осматривают трех человек, двое из них дети семи и 13 лет, оказывают им необходимую помощь», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края, а в Mercedes водитель был один. Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают, был ли в крови виновника ДТП алкоголь. ДТП произошло в ночь на 11 октября. URA.RU публиковало видео с места происшествия.

В Екатеринбурге автомобиль Mercedes врезался в BMW, в котором находилась семья из Краснодарского края, и вылетел на Плотинку с моста на проспекте Ленина. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На проспекте Ленина столкнулись Mercedes и BMW. После удара Mercedes вылетела с проезжей части на тротуар, наехала на пешеходные ограждения и опрокинулась с моста. На месте аварии медики осматривают трех человек, двое из них дети семи и 13 лет, оказывают им необходимую помощь», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края, а в Mercedes водитель был один. Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают, был ли в крови виновника ДТП алкоголь. ДТП произошло в ночь на 11 октября. URA.RU публиковало видео с места происшествия.