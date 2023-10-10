10 октября 2023

В ДТП с вылетевшей с моста на Плотинку машиной пострадали двое детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт Плотинки. Екатеринбург, переход, плотинка
Легковушка вылетела с моста на Плотинку в ночь на 11 октября Фото:

В Екатеринбурге автомобиль Mercedes врезался в BMW, в котором находилась семья из Краснодарского края, и вылетел на Плотинку с моста на проспекте Ленина. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«На проспекте Ленина столкнулись Mercedes и BMW. После удара Mercedes вылетела с проезжей части на тротуар, наехала на пешеходные ограждения и опрокинулась с моста. На месте аварии медики осматривают трех человек, двое из них дети семи и 13 лет, оказывают им необходимую помощь», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края, а в Mercedes водитель был один. Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают, был ли в крови виновника ДТП алкоголь.

ДТП произошло в ночь на 11 октября. URA.RU публиковало видео с места происшествия.

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В Екатеринбурге автомобиль Mercedes врезался в BMW, в котором находилась семья из Краснодарского края, и вылетел на Плотинку с моста на проспекте Ленина. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «На проспекте Ленина столкнулись Mercedes и BMW. После удара Mercedes вылетела с проезжей части на тротуар, наехала на пешеходные ограждения и опрокинулась с моста. На месте аварии медики осматривают трех человек, двое из них дети семи и 13 лет, оказывают им необходимую помощь», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. В машине BMW находилась семья, которая приехала в Екатеринбург из Краснодарского края, а в Mercedes водитель был один. Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают, был ли в крови виновника ДТП алкоголь. ДТП произошло в ночь на 11 октября. URA.RU публиковало видео с места происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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