10 октября 2023

В Израиле убили ученого из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, церковь, вера, за упокой, религия, христианство, православие, восковые свечи
Ученого убили на 81-летнего ученого родом из Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС в Израиле убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети.

«Гредескул был убит членами ХАМАС еще несколько дней назад. По данным знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой», — сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости».

Сергей Гредескул родился 12 марта 1942 года в Екатеринбурге. В 1991 году физик переехал в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве.

Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по Тель-Авив, после Израиль заявил о начале полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики ХАМАС в Израиле убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети. «Гредескул был убит членами ХАМАС еще несколько дней назад. По данным знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой», — сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости». Сергей Гредескул родился 12 марта 1942 года в Екатеринбурге. В 1991 году физик переехал в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по Тель-Авив, после Израиль заявил о начале полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...