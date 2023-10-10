В Израиле убили ученого из Екатеринбурга 11 октября 2023 в 01:47 Размер текста - 17 + Ученого убили на 81-летнего ученого родом из Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС в Израиле убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети. «Гредескул был убит членами ХАМАС еще несколько дней назад. По данным знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой», — сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости». Сергей Гредескул родился 12 марта 1942 года в Екатеринбурге. В 1991 году физик переехал в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по Тель-Авив, после Израиль заявил о начале полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет. Боевики ХАМАС в Израиле убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети. «Гредескул был убит членами ХАМАС еще несколько дней назад. По данным знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой», — сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости». Сергей Гредескул родился 12 марта 1942 года в Екатеринбурге. В 1991 году физик переехал в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по Тель-Авив, после Израиль заявил о начале полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям