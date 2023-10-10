В Израиле убили ученого из Екатеринбурга

Боевики ХАМАС в Израиле убили 81-летнего физика Сергея Гредескула родом из Екатеринбурга. Об этом сообщили в соцсети.
«Гредескул был убит членами ХАМАС еще несколько дней назад. По данным знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой», — сообщили в telegram-канале «Осторожно, новости».
Сергей Гредескул родился 12 марта 1942 года в Екатеринбурге. В 1991 году физик переехал в Израиль, где работал в университете имени Бен-Гуриона в Негеве.
Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС нанесли удар по Тель-Авив, после Израиль заявил о начале полномасштабной войны. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.
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