10 октября 2023

В ГД заявили о необходимости снизить ставку по ипотеке для участников СВО до 2%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
Для участников СВО могут сделать ипотеку под 2% годовых Фото:

В Госдуме предложили правительству России снизить ставку ипотечного кредита до 2% для участников СВО. Такое предложение сделал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%. Это не только покажет заботу государства об участниках СВО, но и поднимет их боевой дух», — передают «Известия» слова Выборного.

На сегодняшний день, подчеркивает издание, участники СВО могут оформить ипотеку на жилье под 8% годовых. Чтобы получить ипотечный кредит необходимо соблюдать ряд условий связанных с наличием детей в семьях бойцов СВО.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Кроме военнослужащих Минобороны на отсрочки по кредитам могут претендовать служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующие в СВО, передает Национальная служба новостей.

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В Госдуме предложили правительству России снизить ставку ипотечного кредита до 2% для участников СВО. Такое предложение сделал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%. Это не только покажет заботу государства об участниках СВО, но и поднимет их боевой дух», — передают «Известия» слова Выборного. На сегодняшний день, подчеркивает издание, участники СВО могут оформить ипотеку на жилье под 8% годовых. Чтобы получить ипотечный кредит необходимо соблюдать ряд условий связанных с наличием детей в семьях бойцов СВО. Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Кроме военнослужащих Минобороны на отсрочки по кредитам могут претендовать служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующие в СВО, передает Национальная служба новостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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