В ГД заявили о необходимости снизить ставку по ипотеке для участников СВО до 2%

11 октября 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Для участников СВО могут сделать ипотеку под 2% годовых Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме предложили правительству России снизить ставку ипотечного кредита до 2% для участников СВО. Такое предложение сделал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%. Это не только покажет заботу государства об участниках СВО, но и поднимет их боевой дух», — передают «Известия» слова Выборного. На сегодняшний день, подчеркивает издание, участники СВО могут оформить ипотеку на жилье под 8% годовых. Чтобы получить ипотечный кредит необходимо соблюдать ряд условий связанных с наличием детей в семьях бойцов СВО. Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Кроме военнослужащих Минобороны на отсрочки по кредитам могут претендовать служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующие в СВО, передает Национальная служба новостей.

В Госдуме предложили правительству России снизить ставку ипотечного кредита до 2% для участников СВО. Такое предложение сделал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%. Это не только покажет заботу государства об участниках СВО, но и поднимет их боевой дух», — передают «Известия» слова Выборного. На сегодняшний день, подчеркивает издание, участники СВО могут оформить ипотеку на жилье под 8% годовых. Чтобы получить ипотечный кредит необходимо соблюдать ряд условий связанных с наличием детей в семьях бойцов СВО. Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Кроме военнослужащих Минобороны на отсрочки по кредитам могут претендовать служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующие в СВО, передает Национальная служба новостей.