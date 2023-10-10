10 октября 2023

В Екатеринбурге голые мужчины устроили драку на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла в Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга Фото:

В Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга голые мужчины устроили драку на улице. Об этом сообщили в соцсети.

«В Юго-западном микрорайоне мужчины не поделили алкоголь и устроили бои», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео появилось в соцсети вечером 10 октября.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Судя по видео, в потасовке принимало участие около пяти человек. В полиции Екатеринбурга пояснили, что сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало.

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В Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга голые мужчины устроили драку на улице. Об этом сообщили в соцсети. «В Юго-западном микрорайоне мужчины не поделили алкоголь и устроили бои», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео появилось в соцсети вечером 10 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Судя по видео, в потасовке принимало участие около пяти человек. В полиции Екатеринбурга пояснили, что сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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