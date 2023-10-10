В Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга голые мужчины устроили драку на улице. Об этом сообщили в соцсети.
«В Юго-западном микрорайоне мужчины не поделили алкоголь и устроили бои», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Видео появилось в соцсети вечером 10 октября.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Судя по видео, в потасовке принимало участие около пяти человек. В полиции Екатеринбурга пояснили, что сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало.
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