В Екатеринбурге устроили массовую драку. Видео 08 октября 2023 в 05:32 Размер текста - 17 + В драке принимало участие около пяти человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщили в соцсети. «Возле ТЦ „Академический“ началась драка. Кто-то начал кого-то защищать, а в итоге сам и получил», — сообщили в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Конфликт произошел примерно в 20 часов 7 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. По словам очевидца, конфликт началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться. Фото: telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» В Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщили в соцсети. «Возле ТЦ „Академический“ началась драка. Кто-то начал кого-то защищать, а в итоге сам и получил», — сообщили в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Конфликт произошел примерно в 20 часов 7 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. По словам очевидца, конфликт началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям