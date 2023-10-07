В Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщили в соцсети.
«Возле ТЦ „Академический“ началась драка. Кто-то начал кого-то защищать, а в итоге сам и получил», — сообщили в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Конфликт произошел примерно в 20 часов 7 октября.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. По словам очевидца, конфликт началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться.
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