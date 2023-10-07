07 октября 2023
06 октября 2023

В Екатеринбурге устроили массовую драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В драке принимало участие около пяти человек Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщили в соцсети.

«Возле ТЦ „Академический“ началась драка. Кто-то начал кого-то защищать, а в итоге сам и получил», — сообщили в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Конфликт произошел примерно в 20 часов 7 октября.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее в центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. По словам очевидца, конфликт началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться.

Фото:

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Академический» мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщили в соцсети. «Возле ТЦ „Академический“ началась драка. Кто-то начал кого-то защищать, а в итоге сам и получил», — сообщили в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Конфликт произошел примерно в 20 часов 7 октября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в центре Екатеринбурга возле торгово-развлекательного центра «Гринвич» четверо человек устроили потасовку. По словам очевидца, конфликт началась после того, как один из мужчин нахамил девушке, и за нее стали заступаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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