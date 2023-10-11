На месте размещения ХАМАС нашли трупы 40 детей: главное о войне Израиля и Палестины за ночь

В Израиле нашли тела 40 младенцев
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильские военные нашли 40 тел младенцев в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза, которая находится на границе с сектором Газа. Всего из-за нападения боевиков ХАМАСа погибло 1200 израильтян. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 11 октября.
- Телеканал I24 News выпустил сюжет из коммуны Кфар-Аза. Израильские военные рассказали СМИ, что там нашли 40 тел младенцев, некоторые из которых были обезглавлены. По словам военнослужащих, всего в кибуце обнаружили 200 трупов мирных жителей.
- Число погибших в Израиле после нападения палестинских боевиков достигло 1200 человек, сообщил телеканал Kan. Также в минздраве Газы сообщили о 900 жертвах среди палестинцев.
- Из-за военных столкновений ХАМАСа и Израиля около 264 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
- Движение ХАМАС ответило на заявление президента США Джо Байдена о том, что они не защищают палестинцев, а используют их в качестве живого щита. Слова американского лидера были расценены как подстрекательство, «нацеленное на эскалацию и направленное против палестинского народа». Также представители организации обвинили Вашингтон в двойных стандартах и призвали его пересмотреть свою позицию.
- В Израиле приземлился американский самолет с боеприпасами. Он прилетел на авиабазу Неватим возле города Беэр-Шева, сообщает канал CNN со ссылкой на израильскую армию.
- Палестинский военный хирург Гассан Абу-Ситта заявил, что Газа испытывает нехватку хирургических инструментов. Также крупнейший госпиталь города, по его словам, переполнен из-за огромного количества раненых. Он подчеркнул, что система здравоохранения сектора не справится, если не будет создан гуманитарный коридор и в город не поступит дополнительная помощь.
- Израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии. По их словам, уже было зафиксировано несколько «запусков». Армия Израиля, в свою очередь отвечает артиллеристскими и минометными ударами.
- Силы Израиля посредством авиации нанесли удар по дому отца военного командира ХАМАСа Мохаммеда Дейфа. В результате атаки были убиты сын командующего, его брат и внучка брата, передает телеканал CNN со ссылкой на еврейские СМИ.
- Движение ХАМАС убило в Израиле 81-летнего уроженца Екатеринбурга, физика Сергея Гредескула. По словам знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ход палестино-израильского конфликта и меры по предотвращению роста напряженности.
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