На месте размещения ХАМАС нашли трупы 40 детей: главное о войне Израиля и Палестины за ночь

CNN: на границе с Газой нашли тела 40 младенцев
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Клипарт. Челябинск., игрушка, кукла, неваляшка
В Израиле нашли тела 40 младенцев Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские военные нашли 40 тел младенцев в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза, которая находится на границе с сектором Газа. Всего из-за нападения боевиков ХАМАСа погибло 1200 израильтян. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 11 октября.

  • Телеканал I24 News выпустил сюжет из коммуны Кфар-Аза. Израильские военные рассказали СМИ, что там нашли 40 тел младенцев, некоторые из которых были обезглавлены. По словам военнослужащих, всего в кибуце обнаружили 200 трупов мирных жителей.
  • Число погибших в Израиле после нападения палестинских боевиков достигло 1200 человек, сообщил телеканал Kan. Также в минздраве Газы сообщили о 900 жертвах среди палестинцев.
  • Из-за военных столкновений ХАМАСа и Израиля около 264 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.
  • Движение ХАМАС ответило на заявление президента США Джо Байдена о том, что они не защищают палестинцев, а используют их в качестве живого щита. Слова американского лидера были расценены как подстрекательство, «нацеленное на эскалацию и направленное против палестинского народа». Также представители организации обвинили Вашингтон в двойных стандартах и призвали его пересмотреть свою позицию.
  • В Израиле приземлился американский самолет с боеприпасами. Он прилетел на авиабазу Неватим возле города Беэр-Шева, сообщает канал CNN со ссылкой на израильскую армию.
  • Палестинский военный хирург Гассан Абу-Ситта заявил, что Газа испытывает нехватку хирургических инструментов. Также крупнейший госпиталь города, по его словам, переполнен из-за огромного количества раненых. Он подчеркнул, что система здравоохранения сектора не справится, если не будет создан гуманитарный коридор и в город не поступит дополнительная помощь.
  • Израильские военные заявили об обстрелах со стороны Сирии. По их словам, уже было зафиксировано несколько «запусков». Армия Израиля, в свою очередь отвечает артиллеристскими и минометными ударами.
  • Силы Израиля посредством авиации нанесли удар по дому отца военного командира ХАМАСа Мохаммеда Дейфа. В результате атаки были убиты сын командующего, его брат и внучка брата, передает телеканал CNN со ссылкой на еврейские СМИ.
  • Движение ХАМАС убило в Израиле 81-летнего уроженца Екатеринбурга, физика Сергея Гредескула. По словам знакомых семьи, боевики ворвались в его дом в Офакиме и убили вместе с женой.
  • Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ход палестино-израильского конфликта и меры по предотвращению роста напряженности.

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Израильские военные нашли 40 тел младенцев в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза, которая находится на границе с сектором Газа. Всего из-за нападения боевиков ХАМАСа погибло 1200 израильтян. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 11 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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