Водителей РФ отказались спасать от штрафов из-за нового закона с камерами

МВД не поддержало отмену штрафов за нарушения с камер, перед которыми нет знака
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МВД не станет освобождать водителей от штрафов Фото:

МВД России не поддержало инициативу об отмене для водителей штрафов, если перед камерой, зафиксировавшей нарушение ПДД, не было предупреждающего знака. Такой ответ на предложение дал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Штраф предлагалось отменить с 29 мая 2023 года по 1 сентября 2024 года. С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, отменяющий такие штрафы.

«Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса [РФ об административных правонарушениях] принцип равенства перед законом», — говорится в ответе Александра Горового. Письмо находится в распоряжении ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что отмена штрафов может повлечь невыполнение автовладельцами правил дорожного движения. Кроме того, по его словам, при реализации инициативы придется освободить от ответственности ряд водителей. При этом доказать наличие дорожного знака или его отсутствие на момент вынесения каждого из постановлений невозможно.

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МВД России не поддержало инициативу об отмене для водителей штрафов, если перед камерой, зафиксировавшей нарушение ПДД, не было предупреждающего знака. Такой ответ на предложение дал первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Штраф предлагалось отменить с 29 мая 2023 года по 1 сентября 2024 года. С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, отменяющий такие штрафы. «Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса [РФ об административных правонарушениях] принцип равенства перед законом», — говорится в ответе Александра Горового. Письмо находится в распоряжении ТАСС. Замминистра подчеркнул, что отмена штрафов может повлечь невыполнение автовладельцами правил дорожного движения. Кроме того, по его словам, при реализации инициативы придется освободить от ответственности ряд водителей. При этом доказать наличие дорожного знака или его отсутствие на момент вынесения каждого из постановлений невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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