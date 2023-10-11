Российско-украинская Team Spirit одержала историческую победу

Команда Team Spirit по Counter-Strike 2 победила Movistar Riders со счетом 2:0

11 октября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Team Spirit сыграет в финале турнира ESL Challenger Jonköping 11 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российско-украинский состав киберспортивной команды Team Spirit по Counter-Strike 2 победил испанскую команду Movistar Riders со счетом 2:0. При этом на второй карте CS 2 они геймеры победили со счетом 13:0, что стало первым случаем в истории чемпионатов по этой версии игры. Теперь команда готовится к финалу турнира ESL Challenger Jonköping 2023 11 октября. «В рамках отборочных к ESL Challenger Jonköping 2023 пятерка Леонида Chopper Вишнякова победила испанскую Movistar Riders, в рамках второй карты не проиграв ни одного раунда — 2:0 (13:6, 13:0)», — передает издание «Чемпионат». Уточняется, что теперь команда сыграет в финале турнира 11 октября. При этом счет 13:0 на второй карте онлайн-игры первым в истории чемпионатов по CS 2. Ранее сообщалось, что команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу в турнире Riyadh Masters 2023 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд составил пять миллионов долларов. В гранд-финале российско-украинский коллектив победил европейский состав Team Liquid со счетом 3:1, передает Sport24 .

Российско-украинский состав киберспортивной команды Team Spirit по Counter-Strike 2 победил испанскую команду Movistar Riders со счетом 2:0. При этом на второй карте CS 2 они геймеры победили со счетом 13:0, что стало первым случаем в истории чемпионатов по этой версии игры. Теперь команда готовится к финалу турнира ESL Challenger Jonköping 2023 11 октября. «В рамках отборочных к ESL Challenger Jonköping 2023 пятерка Леонида Chopper Вишнякова победила испанскую Movistar Riders, в рамках второй карты не проиграв ни одного раунда — 2:0 (13:6, 13:0)», — передает издание «Чемпионат». Уточняется, что теперь команда сыграет в финале турнира 11 октября. При этом счет 13:0 на второй карте онлайн-игры первым в истории чемпионатов по CS 2. Ранее сообщалось, что команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу в турнире Riyadh Masters 2023 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Призовой фонд составил пять миллионов долларов. В гранд-финале российско-украинский коллектив победил европейский состав Team Liquid со счетом 3:1, передает Sport24.