В Челябинске готовят технологический рывок для российской металлургии

Импортозамещающая плавильная печь на ЧЭМК даст технический рывок металлургии РФ

11 октября 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

На электрометаллургическом комбинате в рамках модернизации установят новейшую плавильную печь Фото: пресс-служба ЧЭМК Новейшую плавильную печь российской разработки введут в строй на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Импортозамещающее оборудование существенно улучшит условия труда и выведет российское производство ферросплавов на принципиально иной уровень используемых технологий, сообщили URA.RU 11 октября в пресс-службе ЧЭМК. Основное оборудование от компании «Сибэлектротерм» — главного отечественного поставщика оборудования для капремонтов российских металлургов — планируется получить к декабрю. Фактическая замена печи №41 станет частью глобальной реконструкции цеха №7. «Работа по модернизации плавильной печи в Челябинске — комплексный проект, который для России является во многом уникальным. Про импортозамещение много говорят, а мы вместе его делаем. Учась при этом друг у друга. Наша компания увидела у челябинцев новый подход к проектному управлению, когда все технические службы трудились, в буквальном смысле слова, 24/7 — при этом без штурмовщины и надрыва», — рассказал председатель совета директоров компании «Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин. «У плавильщиков, которые станут обслуживать печь №41 появится новый комфортабельный пульт с кондиционером и приточно-вытяжной вентиляцией помещения. АСУТП — автоматическая система управления производством, — сделает рабочих скорее операторами плавильной печи: кругом компьютеры, видеонаблюдение на всех отметках, датчики, диаграммы работы электродов и расходования шихты. Конечно, это требует более грамотного и тщательного подхода к профессии», — добавил главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов. В начале октября в Челябинске побывала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее оценке, в столице Южного Урала есть запрос населения на исправление ситуации в части экологии. При этом хорошо заметны и те шаги, которые в этой сфере предпринимаются. Фото: пресс-служба ЧЭМК Фото: пресс-служба ЧЭМК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новейшую плавильную печь российской разработки введут в строй на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Импортозамещающее оборудование существенно улучшит условия труда и выведет российское производство ферросплавов на принципиально иной уровень используемых технологий, сообщили URA.RU 11 октября в пресс-службе ЧЭМК. Основное оборудование от компании «Сибэлектротерм» — главного отечественного поставщика оборудования для капремонтов российских металлургов — планируется получить к декабрю. Фактическая замена печи №41 станет частью глобальной реконструкции цеха №7. «Работа по модернизации плавильной печи в Челябинске — комплексный проект, который для России является во многом уникальным. Про импортозамещение много говорят, а мы вместе его делаем. Учась при этом друг у друга. Наша компания увидела у челябинцев новый подход к проектному управлению, когда все технические службы трудились, в буквальном смысле слова, 24/7 — при этом без штурмовщины и надрыва», — рассказал председатель совета директоров компании «Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин. «У плавильщиков, которые станут обслуживать печь №41 появится новый комфортабельный пульт с кондиционером и приточно-вытяжной вентиляцией помещения. АСУТП — автоматическая система управления производством, — сделает рабочих скорее операторами плавильной печи: кругом компьютеры, видеонаблюдение на всех отметках, датчики, диаграммы работы электродов и расходования шихты. Конечно, это требует более грамотного и тщательного подхода к профессии», — добавил главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов. В начале октября в Челябинске побывала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее оценке, в столице Южного Урала есть запрос населения на исправление ситуации в части экологии. При этом хорошо заметны и те шаги, которые в этой сфере предпринимаются.