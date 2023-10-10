В Челябинске готовят технологический рывок для российской металлургии

Новейшую плавильную печь российской разработки введут в строй на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Импортозамещающее оборудование существенно улучшит условия труда и выведет российское производство ферросплавов на принципиально иной уровень используемых технологий, сообщили URA.RU 11 октября в пресс-службе ЧЭМК.
Основное оборудование от компании «Сибэлектротерм» — главного отечественного поставщика оборудования для капремонтов российских металлургов — планируется получить к декабрю. Фактическая замена печи №41 станет частью глобальной реконструкции цеха №7.
«Работа по модернизации плавильной печи в Челябинске — комплексный проект, который для России является во многом уникальным. Про импортозамещение много говорят, а мы вместе его делаем. Учась при этом друг у друга. Наша компания увидела у челябинцев новый подход к проектному управлению, когда все технические службы трудились, в буквальном смысле слова, 24/7 — при этом без штурмовщины и надрыва», — рассказал председатель совета директоров компании «Сибэлектротерм» Михаил Кузьмин.
«У плавильщиков, которые станут обслуживать печь №41 появится новый комфортабельный пульт с кондиционером и приточно-вытяжной вентиляцией помещения. АСУТП — автоматическая система управления производством, — сделает рабочих скорее операторами плавильной печи: кругом компьютеры, видеонаблюдение на всех отметках, датчики, диаграммы работы электродов и расходования шихты. Конечно, это требует более грамотного и тщательного подхода к профессии», — добавил главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов.
В начале октября в Челябинске побывала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее оценке, в столице Южного Урала есть запрос населения на исправление ситуации в части экологии. При этом хорошо заметны и те шаги, которые в этой сфере предпринимаются.
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